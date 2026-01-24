Ντιτρόιτ: Αυτοκίνητο εισέβαλε στο κτήριο του αεροδρομίου κι έφτασε μέχρι τα γκισέ του check-in
Το αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους πέρασε από την πύλη του αεροδρομίου κι αφού έσπασε τις γυάλινες πόρτες, καρφώθηκε στους πάγκους του check-in
Χάος προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στο κεντρικό κτήριο. Το συμβάν που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής προκάλεσε πανικό, καθώς υπήρχε πολύς κόσμος στις αίθουσες αναμονής με αποτέλεσμα να προκληθούν και τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τις Αρχές του αεροδρομίου, έξι άτομα τραυματίστηκαν κι έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες. Το αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους πέρασε από την πύλη του αεροδρομίου κι αφού έσπασε τις γυάλινες πόρτες, καρφώθηκε στους πάγκους του check-in και συγκεκριμένα στα γκισέ της Delta Airlines. Βίντεο από το σημείο δείχνουν το όχημα να έχει ακινητοποιηθεί στο εσωτερικό του McNamara Terminal, του μεγαλύτερου terminal του αεροδρομίου.
Οι αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ξαφνικά είδαν το αυτοκίνητο να «προσγειώνεται» στα εκδοτήρια των εισιτηρίων.
Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο οδηγός βγήκε από το όχημα και άρχισε να φωνάζει, χωρίς να είναι σαφές τι έλεγε ή ποια ήταν τα κίνητρά του. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν από τον χώρο.