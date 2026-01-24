Ντιτρόιτ: Αυτοκίνητο εισέβαλε στο κτήριο του αεροδρομίου κι έφτασε μέχρι τα γκισέ του check-in

Χάος προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στο κεντρικό κτήριο. Το συμβάν που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής προκάλεσε πανικό, καθώς υπήρχε πολύς κόσμος στις αίθουσες αναμονής με αποτέλεσμα να προκληθούν και τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις Αρχές του αεροδρομίου, έξι άτομα τραυματίστηκαν κι έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες. Το αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους πέρασε από την πύλη του αεροδρομίου κι αφού έσπασε τις γυάλινες πόρτες, καρφώθηκε στους πάγκους του check-in και συγκεκριμένα στα γκισέ της Delta Airlines. Βίντεο από το σημείο δείχνουν το όχημα να έχει ακινητοποιηθεί στο εσωτερικό του McNamara Terminal, του μεγαλύτερου terminal του αεροδρομίου.

Chaos at Detroit Airport

A man drove a Mercedes-Benz straight through the entrance of DTW's McNamara Terminal and slammed into the Delta check-in/baggage area Friday night around 8:30 PM.



Bystander videos show the car inside the terminal, debris everywhere

Οι αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ξαφνικά είδαν το αυτοκίνητο να «προσγειώνεται» στα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

A Male suspect wearing a Lions jersey has plowed his Car Into Delta Check-In Booths at Detroit Metropolitan Airport



?#Detroit | #Michigan



Footage from this evening shows a male suspect wearing a Lions jersey jersey drove his vehicle through the glass

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο οδηγός βγήκε από το όχημα και άρχισε να φωνάζει, χωρίς να είναι σαφές τι έλεγε ή ποια ήταν τα κίνητρά του. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν από τον χώρο.