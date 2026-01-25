«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

Η μεγαλύτερη… αδικία της ημέρας; Σίγουρα για αυτόν τον μικρούλη, ο οποίος απολάμβανε αμέριμνος, ήσυχος και… ανυποψίαστος τις κοτομπουκιές του κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουλβς – Νιούκαστλ για την 22η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.

Όμως, φαίνεται ότι δεν λογάριασε τον μπαμπά του, ο οποίος άρπαξε μία κοτομπουκιά από το κουτάκι του. Το αγοράκι αμέσως άρχισε να κλαίει, σε ένα στιγμιότυπο που κατεγράφη από τις τηλεοπτικές κάμερες και δεν άργησε να κάνει τον «γύρο» των κοινωνικών δικτύων.

Στα σχόλια, χρήστες χαρακτήρισαν τη σκηνή ως «σκληρή» και «άδικη», κάνοντας λόγο για «μεγάλο φάουλ του μπαμπά», ενώ πολλοί έγραψαν ότι ένιωσαν τον πόνο του μικρού, καθώς παρ’ ότι πατέρας του, θα μπορούσε να τού ζητήσει την άδεια. Άλλοι, πρότειναν να του απονεμηθεί… αποζημίωση σε κοτομπουκιές όταν επισκεφτεί ξανά το «Μολινό».