Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Νουρντάγι, στο Γκαζιαντέπ, σύμφωνα με την AFAD
Η Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός μεγέθους σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ στις 19:13, σε εστιακό βάθος 7,82 χιλιομέτρων.
