Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

Η Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός μεγέθους σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ στις 19:13, σε εστιακό βάθος 7,82 χιλιομέτρων.



