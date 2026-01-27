Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Νέος ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης (27/1) στις 08:20 τοπική ώρα στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα 20 χλμ. νοτιοανατολικά του Τζατιρότο, και το εστιακό βάθος ήταν 138 χλμ, σύμφωνα με το USGS.

us6000s4mjciimgeo.jpg

Από την πλευρά του, και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) κατέγραψε το σεισμό στα 5,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 138 χλμ..

1936342population.jpg

Η ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής (BMKG) έκανε λόγο για σεισμό 5,5 Ρίχτερ, ενώ διευκρίνισε πως δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

20260127082044mmi.jpg

Η Ινδονησία, λόγω της γεωγραφικής θέσης της, πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, πλήττεται συχνά από σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων.

Η πιο φονική σεισμική δόνηση στην ιστορία της Ινδονησίας έγινε στα ανοικτά της Σουμάτρας την 26η Δεκεμβρίου 2004, όταν χάθηκαν πάνω από 230.000 ανθρώπινες ζωές, καθώς προκάλεσε τσουνάμι με γιγαντιαία κύματα, ύψους 30 μέτρων, που χτύπησαν όχι μόνο την ίδια την Ινδονησία αλλά και τη Σρι Λάνκα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, φθάνοντας ως την Αφρική. Είχε ισχύ 9,1 Ρίχτερ.

