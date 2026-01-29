Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι

Ο Νίγηρας, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων

Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι
Συνεχείς πυροβολισμοί και ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέι, στον Νίγηρα, σύμφωνα δημοσίευμα του Reuters.

Οι πυροβολισμοί είχαν ξεκινήσει περίπου μία ώρα νωρίτερα και συνεχίζονταν έως τις 00:12 τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X φαίνεται να δείχνει τον νυχτερινό ορίζοντα της πόλης να φωτίζεται από τα πυρά, ωστόσο το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα του υλικού.

Εκπρόσωπος της στρατιωτικής κυβέρνησης του Νίγηρα, η οποία κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Ιούλιο του 2023, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Διάψευση της επίθεσης και… σύλληψη τρομοκρατών

Λίγο αργότερα, οι αρχές του Νίγηρα διέψευσαν κατηγορηματικά πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης περί επίθεσης στο αεροδρόμιο της Νιαμέι. Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αγκαντέζ, υποστράτηγος Ιμπρά Μπουλαμά Ισά, οι αναφορές αυτές είναι ψευδείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ωστόσο, λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι τρομοκράτες που φέρονται να επιτέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Ντιορί Χαμανί της Νιαμέι τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας του Νίγηρα ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Ο Νίγηρας, όπως και οι γειτονικές χώρες Μάλι και Μπουρκίνα Φάσο, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων που συνδέονται με την αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, επιθέσεις που έχουν προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους και στις τρεις χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο, τρομοκράτες της οργάνωσης Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), που συνδέεται με την αλ Κάιντα, σκότωσαν τουλάχιστον 10 στρατιώτες σε επίθεση στο δυτικό Νίγηρα. Οι στρατιώτες δέχθηκαν επίθεση κοντά στο χωριό Γκαρμπούγκνα, στην περιοχή Τιλαμπερί, κοντά στα σύνορα με Μάλι και Μπουρκίνα Φάσο.

Η συγκεκριμένη τριεθνής περιοχή θεωρείται επίκεντρο τζιχαντιστικής δραστηριότητας στη Δυτική Αφρική, με οργανώσεις που συνδέονται τόσο με το Ισλαμικό Κράτος όσο και με την αλ Κάιντα.

