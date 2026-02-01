Ρωσία: «Τρία φεγγάρια» εμφανίστηκαν στον ουρανό της Μόσχας - Το σπάνιο φαινόμενο της παρασελήνης
Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για την εμφάνιση πολλαπλών «Σεληνών» στον νυχτερινό ουρανό
Ένα σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως «παρασελήνη», παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου πάνω από τη Μόσχα προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για την εμφάνιση πολλαπλών «Σεληνών» στον νυχτερινό ουρανό, σε ένα θέαμα που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό.
Η παρασελήνη είναι ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζονται δύο ή περισσότερες φωτεινές εικόνες της Σελήνης, εκατέρωθεν της πραγματικής.
Το φαινόμενο δημιουργείται όταν το φως του φεγγαριού περνά μέσα από μικρούς, επίπεδους παγοκρυστάλλους που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα και σπάει σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τα λεπτά σύννεφα από πάγο πάνω από τη Μόσχα δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για να φαίνεται έντονα το φαινόμενο.
Παρόμοια φαινόμενα βλέπουμε πιο συχνά στις πολικές ή πολύ κρύες περιοχές, όπου οι παγοκρύσταλλοι σχηματίζονται εύκολα σε μεγάλα ύψη.
Η παρασελήνη είναι ένα είδος οπτικού φαινομένου, όπως οι ψευδοήλιοι γύρω από τον Ήλιο, που σχηματίζονται με τον ίδιο τρόπο αλλά με ηλιακό φως.