Ρωσία: «Τρία φεγγάρια» εμφανίστηκαν στον ουρανό της Μόσχας - Το σπάνιο φαινόμενο της παρασελήνης

Ένα σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως «παρασελήνη», παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου πάνω από τη Μόσχα προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για την εμφάνιση πολλαπλών «Σεληνών» στον νυχτερινό ουρανό, σε ένα θέαμα που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό.

Η παρασελήνη είναι ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζονται δύο ή περισσότερες φωτεινές εικόνες της Σελήνης, εκατέρωθεν της πραγματικής.

Το φαινόμενο δημιουργείται όταν το φως του φεγγαριού περνά μέσα από μικρούς, επίπεδους παγοκρυστάλλους που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα και σπάει σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

A rare phenomenon — a "paraselene" — was observed overnight over Moscow and the surrounding region



A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τα λεπτά σύννεφα από πάγο πάνω από τη Μόσχα δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για να φαίνεται έντονα το φαινόμενο.

Παρόμοια φαινόμενα βλέπουμε πιο συχνά στις πολικές ή πολύ κρύες περιοχές, όπου οι παγοκρύσταλλοι σχηματίζονται εύκολα σε μεγάλα ύψη.

Η παρασελήνη είναι ένα είδος οπτικού φαινομένου, όπως οι ψευδοήλιοι γύρω από τον Ήλιο, που σχηματίζονται με τον ίδιο τρόπο αλλά με ηλιακό φως.