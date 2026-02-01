Λονδίνο: Δύο μασκοφόροι ξήλωσαν τζαμαρία και λήστεψαν κοσμηματοπωλείο μέρα μεσημέρι - Δείτε βίντεο

Δύο άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπα διέπραξαν ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή Ρίτσμοντ του νοτιοδυτικού Λονδίνου, το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου.

Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές, σπάζοντας τις τζαμαρίες του καταστήματος με σφυριά, ενώ το προσωπικό προσπάθησε να τους σταματήσει. Παρά τις προσπάθειες, οι ληστές κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα και να διαφύγουν, ενώ οι περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τη σκηνή.

Αργότερα, το κατάστημα εμφανίστηκε με τα σπασμένα τζάμια καλυμμένα με σανίδες, επιβεβαιώνοντας την εκτεταμένη ζημιά που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της ληστείας.