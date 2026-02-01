ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρέλαση στη Λουιζιάνα - Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 6χρονο παιδί

Ο σερίφης της κομητείας εξήγησε ότι τρία άτομα, τα οποία οπλοφορούσαν, τέθηκαν υπό κράτηση, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό εάν συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρέλαση στη Λουιζιάνα - Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 6χρονο παιδί

Άνθρωποι τρέχουν από το σημείο που σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά την διάρκεια παρέλασης στη Λουιζιάνα

ΚΟΣΜΟΣ
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια παρέλασης σε μια μικρή πόλη της πολιτείας Λουιζιάνα το Σάββατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, ανάμεσα τους και ένα 6χρονο παιδί, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο σερίφης της κομητείας East Feliciana Parish, Jeff Travis, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι, κατά την έναρξη της παρέλασης Mardi Gras, ή «Λιπαρή» Τρίτη, η οποία σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου των εορταστικών εκδηλώσεων του Καρναβαλιού και προηγείται της Σαρακοστής. «Οι ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, γιατί και ποιος ήταν υπεύθυνος, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα σαφές ακόμη», εξήγησε.

Ο σερίφης εξήγησε ότι τρία άτομα, τα οποία οπλοφορούσαν, τέθηκαν υπό κράτηση, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό εάν συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζέφ Λάντρι, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως φρικτή και απαράδεκτη» και καλώντας τον κόσμο να προσευχηθεί για τα θύματα.

Λεπτομέρειες για τα θύματα και την κατάσταση υγείας τους δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, αν και ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας Μπιλ Κοξ από το γραφείο του σερίφη δήλωσε στην τοπική εφημερίδα The Advocate ότι όλοι αναμένεται να αναρρώσουν γρήγορα.

