Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν - ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή η «αρμάδα» Τραμπ, απειλές πολέμου από Χαμενεΐ

Σαν κοινό μυστικό είναι η αμερικανική επίθεση στο Ιράν, καθώς όλοι σχεδόν γνωρίζουν ότι θα συμβεί, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το πότε με τον Πρόεδρο Τραμπ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Σε δηλώσεις το Σάββατο είπε ότι πιστεύει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται «σοβαρά» με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι ελπίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια «αποδεκτή» συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. AP

Τα σχόλια έγιναν καθώς φέρεται να ζυγίζει επιλογές για ένα πιθανό στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων και βίαιης καταστολής στη χώρα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Air Force One εάν είχε αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

«Αλλά έχουμε πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό».

Οι αμερικανικές δυνάμεις με επικεφαλής την ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχουν πλησιάσει πιο κοντά στην περιοχή.

«Κλειδί» η αεράμυνα

Ο στρατός των ΗΠΑ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει περιορισμένες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν εάν ο πρόεδρος διέτασσε επίθεση σήμερα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αλλά το είδος της αποφασιστικής επίθεσης που ο Τραμπ ζήτησε από τον στρατό να προετοιμάσει πιθανότατα θα προκαλούσε μια ανάλογη απάντηση από το Ιράν, απαιτώντας από τις ΗΠΑ να διαθέτουν ισχυρή αεράμυνα για την προστασία του Ισραήλ καθώς και των αμερικανικών στρατευμάτων, λένε οι αξιωματούχοι.

Ο στρατός διαθέτει ήδη αεράμυνα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αντιτορπιλικών ικανών να καταρρίψουν εναέριες απειλές. Ωστόσο, το Πεντάγωνο αναπτύσσει μια πρόσθετη συστοιχία Thaad και αεράμυνα Patriot σε βάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, σύμφωνα με αξιωματούχους άμυνας, δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες.

Τα Thaads μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης, ενώ τα Patriot αμύνονται έναντι απειλών χαμηλότερου υψομέτρου και μικρότερου βεληνεκούς.

«Το ζήτημα της αεράμυνας είναι το κλειδί – ο βαθμός στον οποίο έχουμε επαρκές υλικό για να διασφαλίσουμε ότι τα στρατεύματα και τα περιουσιακά μας στοιχεία στην περιοχή θα προστατευθούν από κάποιο είδος ιρανικών αντιποίνων», δήλωσε η Suzanne Maloney, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πολιτική του Ιράν τόσο στην κυβέρνηση Μπους όσο και στην κυβέρνηση Ομπάμα.

Το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ισφαχάν στις 7 Δεκεμβρίου 2025 Planet Labs PBC

Εάν οι ΗΠΑ επρόκειτο να αναλάβουν μια μεγάλη αεροπορική εκστρατεία, λένε η Maloney και άλλοι, η Τεχεράνη θα απαντούσε με όση δύναμη πυρός μπορούσε να συγκεντρώσει, αναπτύσσοντας το οπλοστάσιό της με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών θέσεων.

Πιθανότατα θα κινητοποιούσε επίσης τις πληρεξούσιες δυνάμεις του, κατευθύνοντας τις σιιτικές πολιτοφυλακές να εξαπολύσουν επιθέσεις στην περιοχή. Η Τεχεράνη θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους Χούτι να στοχεύσουν δεξαμενόπλοια και να εξαπολύσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή, ενώ οι ιρακινές πολιτοφυλακές και οι εξτρεμιστικές ομάδες στη Συρία θα μπορούσαν επίσης να εξαπολύσουν επιθέσεις

Η προοπτική μιας ανανεωμένης αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένα κράτη του Περσικού Κόλπου. Την περασμένη εβδομάδα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος και το έδαφός τους από τις ΗΠΑ για να επιτεθούν στο Ιράν. Οι ανακοινώσεις είχαν σκοπό να απομονώσουν αυτά τα κράτη του Κόλπου από ιρανικά αντίποινα εάν οι Αμερικανοί χτυπήσουν.

Τα κράτη του Κόλπου ετοιμάζουν επίσης τη δική τους αεράμυνα. Η Σαουδική Αραβία έχει αγοράσει επτά μπαταρίες Thaad, μερικές από τις οποίες έχουν παραδοθεί, δήλωσε αξιωματούχος του κράτους του Κόλπου.

Η ανάπτυξη του Thaad είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό σημάδι ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για μια πιθανή σύγκρουση, καθώς οι ΗΠΑ έχουν μόνο επτά επιχειρησιακές συστοιχίες και οι μονάδες έχουν τεντωθεί τον τελευταίο χρόνο.

«Είναι ακριβό να μετακινείς Patriots και THAAD. Η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν αρχίζει να αυξάνεται» με τόση κίνηση, δήλωσε ο Σεθ Τζόουνς, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας.

Κάθε Thaad, που σημαίνει Terminal High Altitude Area Defense, μπορεί να χωρέσει 48 αναχαιτιστές μεταξύ έξι εκτοξευτών. Χρειάζεται περίπου 100 στρατιώτες για να επαναφορτώσουν, να αναλύσουν δεδομένα, να εκτελέσουν συντήρηση και να πυροβολήσουν αναχαιτιστές όλο το εικοσιτετράωρο.

«Ο στρατός των ΗΠΑ έχει προφανώς πεπερασμένους πόρους, αλλά η αεράμυνα είναι ένα τέλειο παράδειγμα όπου οι πόροι είναι πολύ πιο πεπερασμένοι», δήλωσε η Μάρα Κάρλιν, η οποία εργάστηκε στο Πεντάγωνο κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Μπους, Ομπάμα και Μπάιντεν. «Είναι απίστευτα πολύτιμα. Κάθε διοικητής μάχης θέλει περισσότερα».

Απειλές Χαμενεΐ για περιφερειακό πόλεμο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πυροδοτήσει έναν «περιφερειακό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή.

Τα σχόλια του 86χρονου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι η πιο άμεση απειλή που έχει κάνει μέχρι στιγμής, καθώς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνδεδεμένα αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα, σταλμένα από τον Τραμπ εκεί μετά την αιματηρή καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων από την Τεχεράνη.

Σε κάποιο σημείο, περιέγραψε τις ΗΠΑ ότι ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλους ορυκτούς πόρους τους, λέγοντας ότι ήθελαν να «καταλάβουν αυτή τη χώρα, όπως την έλεγχαν πριν».

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αν διεξάγουν πόλεμο αυτή τη φορά, θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», είπε.

Ο ανώτατος ηγέτης πρόσθεσε ότι: «Δεν είμαστε οι υποκινητές, δεν πρόκειται να είμαστε άδικοι με κανέναν, δεν σκοπεύουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα. Αλλά αν κάποιος δείξει απληστία και θέλει να επιτεθεί ή να παρενοχλήσει, το ιρανικό έθνος θα του επιφέρει βαρύ πλήγμα».

Ο Χαμενεΐ σκλήρυνε επίσης τη θέση του για τις διαδηλώσεις, αφού νωρίτερα αναγνώρισε ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν νόμιμα οικονομικά παράπονα που πυροδότησαν τις διαμαρτυρίες τους.

«Η πρόσφατη εξέγερση ήταν παρόμοια με πραξικόπημα. Φυσικά, το πραξικόπημα κατεστάλη», είπε. «Στόχος τους ήταν να καταστρέψουν ευαίσθητα και αποτελεσματικά κέντρα που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της χώρας και για το λόγο αυτό επιτέθηκαν στην αστυνομία, τα κυβερνητικά κέντρα, τις εγκαταστάσεις (των Φρουρών της Επανάστασης), τις τράπεζες και τα τζαμιά — και έκαψαν αντίγραφα του Κορανίου. Στόχευσαν κέντρα που διοικούν τη χώρα».

Τρομοκρατικές οργανώσεις οι ευρωπαϊκοί στρατοί για το Ιράν

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θεωρεί πλέον όλους τους στρατούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρομοκρατικές ομάδες, αφού το μπλοκ κήρυξε το παραστρατιωτικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης της χώρας τρομοκρατική ομάδα λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, έρχεται καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία σχεδίαζε επίσης στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά για την Κυριακή και τη Δευτέρα στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.