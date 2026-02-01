Ισπανία: Ευνούχισε τον σύντροφό της, πριν τον σκοτώσει - «Φαινόταν σαν το τέλειο ζευγάρι»

Μία 55χρονη συνελήφθη για τον βίαιο θάνατο του 67χρονου συντρόφου της, ιδιοκτήτη μπαρ, στο Μπιλμπάο της βόρειας Ισπανίας, στις 30 Ιανουαρίου.

Άνδρες της Ertzaintza, της αυτόνομης αστυνομικής δύναμης της περιοχής, ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για ύποπτη ανθρωποκτονία σε ένα σπίτι.

Όταν μπήκαν μέσα ανακάλυψαν το σώμα ενός άνδρα, με σημάδια πολλών τραυμάτων από μαχαίρι, συμπεριλαμβανομένου του λαιμού, και ότι το πέος του είχε κοπεί.

Η σύντροφός του ήταν στη σκηνή του εγκλήματος και φέρεται να ομολόγησε. Τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτη για φόνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η ενήλικη κόρη της γυναίκας έκανε το τηλεφώνημα στις αρχές αφού η μητέρα της είπε ότι είχε διαπράξει το έγκλημα, σύμφωνα με την El Diario Vasco.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γείτονες δήλωσαν ότι είχαν ακούσει φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού πριν από το περιστατικό. Αν και το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό, η επίθεση μπορεί να υποκινήθηκε από ζήλια αναφέρει το μέσο ενημέρωσης.

Η γειτονιά όπου έμεναν η 55χρονη και ο 67χρονος, που μετρούσαν 5 χρόνια σχέσης είναι σε σοκ, καθώς όλοι τους περιγράφουν ως ένα κανονικό και καθόλου τοξικό ζευγάρι.

«Έμοιαζαν σαν το τέλειο ζευγάρι», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους γείτονες.