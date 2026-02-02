Chevron: Σε τροχιά ανάπτυξης μπαίνει το κοίτασμα «Αφροδίτη» στην Κύπρο

Με αφορμή των ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δ τριμήνου του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Βιρτ αναφέρθηκε στο κοίτασμα «Tamar» στο Ισραήλ και στο κοίτασμα «Αφροδίτη» στην Κύπρο.

Ο Βιρτ σε ανάρτησή του τόνισε ότι στο κοίτασμα «Tamar» βρίσκεται σε εξέλιξη έργο βελτιστοποίησης, το οποίο αυξάνει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα στα περίπου 1,6 δισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως. Παράλληλα, τόνισε ότι το κοίτασμα «Αφροδίτη» έχει εισέλθει στη φάση FEED (Front-End Engineering Design), σηματοδοτώντας ουσιαστικό βήμα προς την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού επενδυτικού έργου στην Κύπρο.

Η διοίκηση της Chevron εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα projects θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφοροποιημένη θέση της εταιρείας, αξιοποιώντας την υψηλή αξιοπιστία των υφιστάμενων υποδομών και το χαμηλό μοναδιαίο κόστος ανάπτυξης.

Παράλληλα ο Μάικ Βιρτ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στο έργο Tengizchevroil (TCO) στο Καζακστάν. Όπως δήλωσε, νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο καταγράφηκε προσωρινό τεχνικό ζήτημα στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η παραγωγή να τεθεί προληπτικά σε καθεστώς ανακύκλωσης. Το πρόβλημα εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε, η παραγωγή έχει ήδη επανεκκινήσει και η πλειονότητα της δυναμικότητας της μονάδας αναμένεται να είναι πλήρως διαθέσιμη εντός των επόμενων ημερών, με πλήρη αποδέσμευση των περιορισμών εντός Φεβρουαρίου.

Παρά το περιστατικό, η Chevron διατηρεί αμετάβλητη την καθοδήγηση για το 2026, προβλέποντας ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 6 δισ. δολαρίων από το TCO, με τιμή αναφοράς Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι.

«Η Chevron είναι μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πιο ανθεκτική από ποτέ», υπογράμμισε ο Μάικ Βιρτ, σημειώνοντας ότι η εταιρεία εισέρχεται στο 2026 από θέση ισχύος και με σαφή στόχο τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας τα επόμενα χρόνια.

