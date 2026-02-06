Αυστραλία: 13χρονος κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να σώσει τη μητέρα του και τα αδέλφια του

Ο Όστιν Άπελμπι (δεξιά) έσωσε τον αδελφό του Μπο, τη μητέρα του Τζόαν και την αδελφή του Γκρέις (από αριστερά προς τα δεξιά). Η οικογένεια βρισκόταν σε διακοπές στο Κουινταλούπ, 250 χιλιόμετρα νότια του Περθ, όταν αντιμετώπισαν προβλήματα στο νερό.

Ένας 13χρονος από τη Δυτική Αυστραλία συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα με την πράξη αυτοθυσίας και γενναιότητας που επέδειξε, όταν κολύμπησε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα σε εξαιρετικά δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες για να σώσει τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί ανοιχτά στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε παραλία κοντά στο Quindalup, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια του Περθ, όταν ισχυροί άνεμοι παρέσυραν φουσκωτές σανίδες και ένα καγιάκ με τα οποία η οικογένεια έκανε βόλτα στον κόλπο Geographe Bay, απομακρύνοντάς τους επικίνδυνα από την ακτή.

Καθώς η 47χρονη Joanne Appelbee και τα δύο μικρότερα παιδιά της, ο 12χρονος Beau και η 8χρονη Grace, πάλευαν με τα κύματα, ζήτησε από τον μεγαλύτερο γιο της, τον Austin, να προσπαθήσει να επιστρέψει στην ακτή για να ζητήσει βοήθεια. Αρχικά ο έφηβος επιχείρησε να κατευθυνθεί προς τη στεριά με το φουσκωτό καγιάκ, ωστόσο αυτό άρχισε να μπάζει νερά. Τότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, εγκατέλειψε το σωσίβιο και συνέχισε μόνος του, κολυμπώντας επί ώρες μέσα σε υψηλό κυματισμό και αντίξοες συνθήκες.

«Τα κύματα ήταν τεράστια και δεν είχα πια σωσίβιο. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να συνεχίσω να κολυμπάω», ανέφερε αργότερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Όταν έφτασε τελικά στην ακτή, κατέρρευσε από την εξάντληση, πριν καταφέρει να ειδοποιήσει τις αρχές.

Αμέσως στήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων, σκαφών και ναυαγοσωστών. Περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, η μητέρα και τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν να κρατιούνται από μία σανίδα, περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή. Ήταν εμφανώς εξαντλημένοι, ωστόσο δεν έφεραν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η μητέρα του 13χρονου δήλωσε πως η απόφαση να στείλει τον γιο της μόνο του για βοήθεια ήταν από τις δυσκολότερες της ζωής της, επισημαίνοντας ότι η ψυχραιμία, η αποφασιστικότητα και το θάρρος του ήταν καθοριστικά για τη σωτηρία της ίδιας και των δύο μικρότερων παιδιών της. Οι αρχές και οι διασώστες χαρακτήρισαν την ενέργειά του «σχεδόν υπεράνθρωπη», αποδίδοντας δημόσια εύσημα στον νεαρό για την αξιοθαύμαστη γενναιότητά του.