Αυξήσεις – «φωτιά» στις ναυλώσεις δεξαμενόπλοιων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή προς την Κίνα, χρεώνουν τις υψηλότερες αμοιβές των τελευταίων 2 μηνών αυτήν την εβδομάδα, καθώς η ανησυχία για τις εντάσεις με το Ιράν, σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα πλοίων, ανέβασε τις τιμές.

Η ημερήσια αμοιβή ενός πλοίου στη βασική διαδρομή TD3C αυξήθηκε τη Δευτέρα (02/02) κατά 5,1%, φτάνοντας σχεδόν τα 129.000 δολάρια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Baltic Exchange.

Αυτή η άνοδος ακολουθεί μία «εκτίναξη» της τάξεως του 61,6%, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι για πιθανή στρατιωτική δράση υπό αμερικανική ηγεσία κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την Παρασκευή, αναφορές για πιθανές ασκήσεις με πραγματικά πυρά από το Ιράν προκάλεσαν αναστάτωση στις αγορές, ενώ, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς τα πλοία να αποφεύγουν τις ακτές του Ιράν κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόσφατες αγορές από εταιρείες όπως η Sinokor Merchant Marine, που απέκτησε σχεδόν 30 πλοία μέσης ηλικίας, περιόρισαν την προσφορά δεξαμενόπλοιων για βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων Vortexa.

Οι πληροφορίες για κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσαν βιαστική κίνηση των ναυλωτών να εξασφαλίσουν πλοία πριν από τυχόν διακοπές στην προσφορά, όπως σχολίασαν μεσίτες.

Οι πλοιοκτήτες αντέδρασαν αυξάνοντας τις τιμές τους. Ως αποτέλεσμα, ο παγκόσμιος δείκτης Worldscale, που μετρά το κόστος μεταφοράς πετρελαίου μέσω σύνθετων αναλύσεων διαδρομών, «εκτοξεύτηκε» από το 105 στο 140 την Παρασκευή λόγω διαταραχών στη διαδρομή TD3C.

Οι ανησυχίες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να υποχωρήσουν, μειώνοντας την πίεση στις τιμές, όπως εκτιμούν αναλυτές.