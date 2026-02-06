Σαγκάη: Γυναίκα προκάλεσε τροχαία ατυχήματα καθώς άλλαζε καθρέφτη για καλύτερο φενγκ σουι

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό που αφορά την οδική ασφάλεια απασχολεί τις αρχές στη Σαγκάη, καθώς μια γυναίκα φέρεται να προκάλεσε σειρά τροχαίων ατυχημάτων μετακινώντας επανειλημμένα έναν καθρέφτη κυκλοφορίας, προκειμένου να βελτιώσει -όπως πίστευε- το φενγκ σούι της κατοικίας της.

