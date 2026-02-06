Δανία: Ακυρώσεις πτήσεων, «έμφραγμα» σε ΜΜΜ και κλειστά σχολεία λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

Δημόσια μέσα μεταφοράς σταμάτησαν τη λειτουργία τους, σχολεία έκλεισαν και πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στη Δανία λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το δανικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (DMI) εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επεισόδια χιονιού στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, και ανατολικά της Γιουτλάνδης, όπου βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Όρχους, έως απόψε το βράδυ.

Στο Όρχους ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Η αστυνομία περιοχών γύρω από την Κοπεγχάγη συνέστησε να αποφεύγονται «όλες οι μη απαραίτητες μετακινήσεις». Παραμονή σχολικών διακοπών, πολλά σχολικά συγκροτήματα επέλεξαν να παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με το DMI, μπορεί να πέσει χιόνι έως και 30 εκατοστά κατά τόπους.

Ακυρώσεις πτήσεων στην Κοπεγχάγη

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προειδοποίησε για πιθανότητα «καθυστερήσεων και ακυρώσεων λόγω καταστάσεων χιονιού». Σήμερα το πρωί, οι πτήσεις προς το Βερολίνο και το Παρίσι ακυρώθηκαν.

Βόρεια της Γιουτλάνδης, το μετεωρολογικό ινστιτούτο εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για χιονοθύελλα.

