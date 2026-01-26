Γιατί για την άμυνα στη Γροιλανδία είναι απαραίτητα τα έλκηθρα με σκύλους που χλεύασε ο Τραμπ

Είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση 16.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ακτογραμμής - Η σκληρή εκπαίδευση και η καθημερινότητα 

Γιατί για την άμυνα στη Γροιλανδία είναι απαραίτητα τα έλκηθρα με σκύλους που χλεύασε ο Τραμπ
Παρόλο που η αναμέτρηση για την Γροιλανδία φαίνεται πως θα είναι εμπορικής και όχι στρατιωτικής φύσεως, έπειτα και από τις δηλώσεις Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πρόσφατα επανειλημμένα ότι «τα αμυντικά μέσα της Δανίας για τη Γροιλανδία είναι μόνο δύο έλκηθρα με σκύλους» με σκοπό να χλευάσει την έλλειψη αμυντικών δυνατοτήτων της Γροιλανδίας, δεν... χωνεύεται εύκολα.

Ο Τραμπ μπορεί να ειρωνεύτηκε ενώπιον.... δικού του κοινού, αλλά η αλήθεια για τα έλκηθρα με τους σκύλους είναι πολύ διαφορετική! Στην πραγματικότητα τα έλκηθρα με σκύλους διαδραματίζουν έναν απαραίτητο ρόλο στις περιπολίες και άλλες επιχειρήσεις στο μοναδικό περιβάλλον της Γροιλανδίας.

Το δανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στις 21 Ιανουαρίου: «Μια νέα «μονάδα ειδικών δυνάμεων» αποτελούμενη από πρώην αρχηγούς της «Περιπολίας με έλκηθρα με σκύλους Sirius» (που ιδρύθηκε το 1941) περιπολούσε με επιτυχία την ακτή Blosville, την πιο δύσβατη περιοχή στην ανατολική Γροιλανδία», προσθέτοντας: «Για πρώτη φορά στην ιστορία, έχουμε αποκτήσει την ικανότητα να διεξάγουμε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή της Γροιλανδίας». Αυτό υπογραμμίζει ότι η «μονάδα έλκηθρων με σκύλους» αποτελεί βασικό πυλώνα της χερσαίας άμυνας της Γροιλανδίας και ενισχύεται περαιτέρω.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, είναι μια απομακρυσμένη περιοχή που καλύπτεται από πάγο σε περίπου 84% της έκτασής της. Με πληθυσμό περίπου 56.000 κατοίκων που ζουν σε μια τόσο τεράστια έκταση, η πυκνότητα του πληθυσμού είναια προφανέστατα πολύ αραιή.

Η σημασία των σκυλιών και των ελκήθρων

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ενισχύει την εκπαίδευση για την αποστολή περιπολιών σε όλη τη Γροιλανδία με σκοπό την επιθεώρηση βασικών οχυρών, με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας του «αποτελεσματικού ελέγχου» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι Γροιλανδοί αναφέρουν ότι τα έλκηθρα με τα σκυλιά, τα οποία συνυπάρχουν με τους ανθρώπους στην Αρκτική για τουλάχιστον 8.000 χρόνια, παραμένουν το πιο αξιόπιστο μέσο μεταφοράς.

Τα σκυλιά μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται όσο τους παρέχεται τροφή και λιωμένο νερό από το χιόνι, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η θερμότητα του σώματός τους μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων. Αντίθετα, ο μηχανικός εξοπλισμός που απαιτεί ανεφοδιασμό με καύσιμα ή μπαταρίες δεν μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα σε τεράστιες παγετώδεις περιοχές όπου δεν υπάρχουν δρόμοι ή βενζινάδικα.

Για να επιλεγεί κάποιος ως μέλος της περιπολίας Sirius, όπως ονομάζεται, πρέπει να διαθέτει ισχυρή σωματική και ψυχική διάπλαση, ικανή να επιβιώσει σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Το δανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι εισάγει νέο εξοπλισμό, όπως snowmobiles και μηχανοκίνητα σκάφη, για να ενισχύσει την κινητικότητα σε τοπικές επιχειρήσεις μικρής εμβέλειας.

Ποια είναι η Sirius Dog Sled Patrol

Στη Γροιλανδία, η Sirius Dog Sled Patrol αποτελεί μια ελίτ μονάδα, που περιπολεί στην αρκτική τούνδρα όλο το χρόνο. Ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν δεν υπάρχει ήλιος και οι θερμοκρασίες πέφτουν στους -50 βαθμούς.

Είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση 16.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ακτογραμμής στη βορειοανατολική Γροιλανδία, καθώς και για την τάξη στο Εθνικό Πάρκο της Γροιλανδίας. Η Sirius Patrol αποτελείται από έξι ομάδες δύο ανδρών και των εκπαιδευμένων σκύλων τους. Περιπολούν τόσο στην ξηρά όσο και, μερικές φορές, στον πάγο. Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο και μετρούν το πάχος του πάγου και του χιονιού, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής.

Οι πρώτες περιπολίες με έλκηθρα με σκύλους ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για την παρακολούθηση και στη συνέχεια την καταστροφή των γερμανικών μετεωρολογικών βάσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών να παραμείνει η Γροιλανδία στα χέρια των Συμμάχων.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Δανία αποφάσισε να εγκαταστήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και η περιπολία πήρε τότε το όνομα Resolut. Τρία χρόνια αργότερα, άλλαξαν το όνομά τους στο σημερινό, Sirius Dog Sled Patrol.

basilias-danias.jpg

Ο Φρειδερίκος Ι΄ της Δανίας. βασιλιάς της Δανίας, στη Sirius Patrol

Η καθημερινότητα της Sirius Dog Sled Patrol

Οι μονάδες περιπολίας λειτουργούν γενικά σε ομάδες των δύο, με μόνο έξι ομάδες περίπου κάθε χρόνο. Συνολικά, υπάρχουν δώδεκα μέλη της Sirius Patrol με έξι νέους νεοσύλλεκτους κάθε χρόνο, ο καθένας από τους οποίους συνεργάζεται με ένα μέλος με μεγαλύτερη θητεία. Μόνο άνδρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπηρεσία και πρέπει να είναι απόλυτα υγιείς. Κάθε περίοδος υπηρεσίας είναι 26 μήνες και οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στον... πολιτισμό μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών.

Υπάρχουν έως και 14 σκυλιά σε κάθε ομάδα, και μια ημερήσια περιπολία καλύπτει συνήθως 30 χιλιόμετρα. Τη νύχτα, οι στρατιώτες αποσύρονται σε μια σκηνή υψηλής τεχνολογίας, ενώ τα σκυλιά κοιμούνται πάντα έξω, ακόμα και στο καταχείμωνο. Οι περιπολίες μπορούν να διαρκέσουν έως και πέντε μήνες χωρίς διακοπή ή επιστροφή στη βάση. Λόγω των μακρινών ταξιδιών και του δύσβατου εδάφους, χρησιμοποιούνται έλκηθρα με σκυλιά. Ένα snowmobile μπορεί να χαλάσει και δεν μπορεί να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση. Το πιο έξυπνο σκυλί οδηγεί πάντα την περιπολία. Είναι απαραίτητο να επιλέγεται η ασφαλέστερη διαδρομή και να αναζητούνται κρυμμένες ρωγμές και λεπτός πάγος.

Πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένοι για πολικές αρκούδες και βουβάλια, οπότε δεν πηγαίνουν πουθενά χωρίς όπλα. Αυτή η περιπολία είναι η μόνη σε μια έρημη περιοχή μεγαλύτερη από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία μαζί.

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας τους στη μονάδα, οι στρατιώτες λαμβάνουν μηνιαίο μισθό περίπου 23.000 δανικές κορώνες (3.080 ευρώ) . Η εκπαίδευσή τους στην Αρκτική περιλαμβάνει χειρισμό σκύλων, κατασκευή καταφυγίων έκτακτης ανάγκης στο χιόνι και κυνήγι για τροφή.

