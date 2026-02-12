Ούτε Ελλάδα, ούτε Ισπανία: Ο νέος αγαπημένος προορισμός των Βρετανών με το ποτό στα 2,5 ευρώ

Το Σαρμ ελ-Σέιχ, στην Αίγυπτο, έχει γίνει ο αγαπημένος προορισμός των Βρετανών τουριστών τον χειμώνα, χάρη στις ήπιες θερμοκρασίες του. Την ώρα που οι τιμές στα παραδοσιακά χιονοδρομικά κέντρα της Αυστρίας και της Ελβετίας εκτοξεύονται, πολλοί Βρετανοί αναζητούν πιο οικονομικές και ευχάριστες εναλλακτικές.

Σύμφωνα με έρευνα της αεροπορικής εταιρείας easyJet που δημοσιεύτηκε στη Daily Mail, το Σαρμ ελ-Σέιχ, στο νότιο άκρο της χερσονήσου του Σινά, προσφέρει έναν συνδυασμό που είναι δύσκολο να συγκριθεί με οποιονδήποτε άλλον: μέσες θερμοκρασίες μεταξύ 24 και 26 βαθμών τον χειμώνα, δέκα ώρες ηλιοφάνειας ημερησίως και προσιτό κόστος ζωής για τους ταξιδιώτες.

