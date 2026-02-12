Ζελένσκι: «Ηθικά αποτρόπαιος» ο αποκλεισμός του Ουκρανού επειδή φορούσε κράνος με θύματα του πολέμου

«Η απόφαση της ΔΟΕ είναι πράγματι ηθικά αποτρόπαια», δήλωσε με ανάρτησή του ο Ουκρανός ηγέτης

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ζελένσκι: «Ηθικά αποτρόπαιος» ο αποκλεισμός του Ουκρανού επειδή φορούσε κράνος με θύματα του πολέμου

Ο Ουκρανός αθλητής Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς φορώντας το κράνος που οδήγησε στον αποκλεισμό του

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ηθικά αποτρόπαια» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να αποκλείσει τον Ουκρανό αθλητή Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή αρνήθηκε να μην φορέσει ένα κράνος που έφερε εικόνες αθλητών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός ηγέτες απάντησε σε μια ανάρτηση του Βρετανού δημοσιογράφου και παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «αηδιαστική».

«Σ' ευχαριστώ που πήρες θέση, Πιρς», απάντησε ο Ζελένσκι. «Η απόφαση της ΔΟΕ είναι πράγματι ηθικά αποτρόπαια».

Ο Χερασκέβιτς, ο οποίος φορούσε το κράνος σε όλες τις προπονήσεις του πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων, ενημερώθηκε την Τρίτη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ότι το κράνος του «δεν συμμορφώνεται» με τον Ολυμπιακό Χάρτη και ότι δεν επιτρέπεται να το φοράει. Την Τετάρτη, ωστόσο, ο 27χρονος αθλητής φόρεσε ξανά το κράνος στην επίσημη προπόνηση και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι «έχει κάθε δικαίωμα» να το φοράει.

Vladyslav Heraskevych

Ο Ουκρανός αθλητής Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς φορώντας το κράνος που οδήγησε στον αποκλεισμό του

AP

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, συναντήθηκε με τον Χερασκέβιτς νωρίς την Πέμπτη σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, αλλά ο Ουκρανός επέμεινε, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί.

Σε δήλωσή της, η ΔΟΕ ανέφερε: «Η ΔΟΕ ήταν πολύ πρόθυμη να επιτρέψει στον Χερασκέβιτς να αγωνιστεί. Για αυτόν τον λόγο, η ΔΟΕ συνεδρίασε μαζί του για να βρει τον πιο σεβαστό τρόπο να ανταποκριθεί στην επιθυμία του να τιμήσει τους συναθλητές του που έχασαν τη ζωή τους μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία».

Η ΔΟΕ είχε δηλώσει ότι ο Χερασκέβιτς θα μπορούσε να αποτίσει φόρο τιμής στους αθλητές φορώντας ένα μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα μπορούσε να δείξει το κράνος του σε μικτές ζώνες, συνεντεύξεις Τύπου και στα social media, αλλά ότι «ο αγωνιστικός χώρος είναι ιερός».

Ο κανόνας 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη ορίζει: «Δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαδήλωση ή πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπαγάνδα σε οποιονδήποτε Ολυμπιακό χώρο, εγκατάσταση ή άλλη περιοχή».

Vladyslav Heraskeych

Ο Ουκρανός αθλητής Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς φορώντας το κράνος που οδήγησε στον αποκλεισμό του

AP

Ωστόσο, ο Χερασκέβιτς πιστεύει ότι ο φόρος τιμής του δεν διαφέρει από εκείνον που έδειξαν άλλοι αθλητές, όπως ο πατινέρ Maxim Naumov, ο οποίος κράτησε μια φωτογραφία των γονιών του, που ήταν μεταξύ των 67 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον, ενώ περίμενε να ανακοινωθεί η βαθμολογία του την Τρίτη.

Η ΔΟΕ δήλωσε ότι η απόφαση να «αποσύρει την πιστοποίησή του λήφθηκε από την κριτική επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπόμπσλεϊ και Σκελετόν (IBSF) με βάση το γεγονός ότι το κράνος που σκόπευε να φορέσει δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς».

Ο Χερασκέβιτς είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS), καθώς πολλοί από αυτούς που απεικονίζονται στο κράνος του ήταν αθλητές, συμπεριλαμβανομένης της έφηβης αρσιβαρίστριας Alina Peregudova, του πυγμάχου Pavlo Ishchenko και του παίκτη χόκεϊ Oleksiy Loginov, τονίζοντας ότι μερικοί από αυτούς ήταν φίλοι του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 2,5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο - Μοσχάρι και σοκολάτα ασκούν ανοδικές πιέσεις στα τρόφιμα

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κηφήνες βουλευτές της ΝΔ, πυρά κατά πάντων

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Ηθικά αποτρόπαιος» ο αποκλεισμός του Ουκρανού αθλητή από τους Ολυμπιακούς επειδή φορούσε κράνος με θύματα του πολέμου

15:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς να αυξήσετε τη σύνταξή σας έως και 60%

15:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026 - Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο μωρά μέσα σε καταψύκτη - Συνελήφθη γυναίκα

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Ελλάδα, ούτε Ισπανία: Ο νέος αγαπημένος προορισμός των Βρετανών με το ποτό στα 2,5 ευρώ

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα - Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στο κτίριο της Κομισιόν – Έρευνα για την πώληση 23 ακινήτων

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε ναυάγιο στον Νείλο

15:17ΥΓΕΙΑ

Η εκτεταμένη χρήση οθονών στην πρώιμη εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η φον ντερ Λάιεν φοβήθηκε ενέδρα στην Σύνοδο Κορυφής – Ρίχνει το φταίξιμο για την κατάρρευση της οικονομίας στους ευρωπαίους ηγέτες

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πώς να αποκτήσετε νταντά για τα παιδιά σας χωρίς να δώσετε ένα ευρώ

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η 15χρονη που μετέτρεψε το βρώμικο νερό σε πόσιμο με «ηλιακή απολύμανση»

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις 22.00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια - «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση», δήλωσε ο πρύτανης

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Now is Your Moment! – Γιόρτασε τον Έρωτα με τις προτάσεις της HUAWEI

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Καλύτερος συντονισμός των εθνικών Αρχών για ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιδεινώνεται ο καιρός στην Κρήτη: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός

14:35ME TO N & ME TO Σ

Έτσι θα πάμε στη δίκη για τα Τέμπη;

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγαλύτερη συνάντηση του Health, Fitness & Wellness Industry στην Ελλάδα από 13 έως 15 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στο κτίριο της Κομισιόν – Έρευνα για την πώληση 23 ακινήτων

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Ελλάδα, ούτε Ισπανία: Ο νέος αγαπημένος προορισμός των Βρετανών με το ποτό στα 2,5 ευρώ

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα - Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις 22.00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια - «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση», δήλωσε ο πρύτανης

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ