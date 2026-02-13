Αυστρία: Πολιτικός δέχτηκε επίθεση με φτυάρι χιονιού

Πολιτικός του κόμματος της Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου χτυπήθηκε με φτυάρι χιονιού.

Η πολιτικός νοσηλεύεται με διάσειση, μώλωπες στο θώρακα και στους δύο πλευρικούς μυες, μώλωπα στη γνάθο και σχισμένο-συμπιεσμένο τραύμα στο χείλος, όπως ανέφερε η ίδια σε αυστριακά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία της Αυστρίας διερευνά τι ακριβώς συνέβη μπροστά στο μονοκατοικία της.