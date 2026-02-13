Αλβανίδα ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση Ράμα για χρήση του προσώπου της ως «AI υπουργού»

Η Αλβανίδα ηθοποιός Anila Bisha προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης της Αλβανίας, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποίησαν χωρίς τη συγκατάθεσή της το πρόσωπο και τη φωνή της για τη δημιουργία ενός «AI υπουργού».

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, κατά την έναρξη της τέταρτης θητείας του τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε την «Diella» – που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά – μία εικονική υπουργό που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και έχει ως αποστολή την εποπτεία των κρατικών διαγωνισμών, στο πλαίσιο μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Albania’s Minister of State for Digital Intelligence, the world’s first virtual official, could soon be faceless as the actor she was modeled on is taking the government to court.https://t.co/Kt1bwFZ35m — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 11, 2026

Σύμφωνα με τη Bisha, η ίδια είχε επιτρέψει τη χρήση της εικόνας της μόνο για τη δημιουργία ψηφιακού βοηθού σε κυβερνητική ιστοσελίδα, με στόχο τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στην έκδοση εγγράφων, και όχι για την παρουσίασή της ως μέλος του υπουργικού συμβουλίου. Όπως δήλωσε στο Reuters, η εξέλιξη αυτή ξεσήκωσε «κύμα» αρνητικών σχολίων εναντίον της τόσο στα social media όσο και σε δημόσιους χώρους.

«Αρχικά νόμιζα ότι ήταν αστείο. Τώρα όμως οι άνθρωποι με αποκαλούν Diella και με αντιμετωπίζουν σαν υπουργό της κυβέρνησης», ανέφερε η ηθοποιός, υποστηρίζοντας ότι δέχεται αρνητικά σχόλια από πολίτες που διαφωνούν με την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την αγωγή αβάσιμη, αλλά δηλώνει έτοιμη να επιλύσει την υπόθεση μέσω της δικαιοσύνης.

Το ζήτημα έρχεται σε περίοδο πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση, καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Belinda Balluku έχει κατηγορηθεί από ειδική εισαγγελική αρχή για παρέμβαση σε διαγωνισμούς έργων υποδομών, κατηγορίες τις οποίες η ίδια αρνείται.

Η απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα διαταχθεί η διακοπή χρήσης της εικόνας της Bisha αναμένεται άμεσα, ενώ η ηθοποιός ζητά αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.