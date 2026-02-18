Ηγούμενος προειδοποιεί τους μοναχούς για τον ψηφιακό εθισμό: «Αποτάξου Netflix και social media»

Οι ψηφιακές τεχνολογίες «έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργούν εθισμό» και «πρέπει απολύτως να αποφεύγονται» δήλωσε ο ηγούμενος

Ηγούμενος προειδοποιεί τους μοναχούς για τον ψηφιακό εθισμό: «Αποτάξου Netflix και social media»
ΚΟΣΜΟΣ
Ο ηγούμενος ενός ιστορικού ερημητηρίου στην Τοσκάνη κάλεσε τους μοναχούς που ζουν στο απομονωμένο καταφύγιο να αποφεύγουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των υπηρεσιών streaming, υποστηρίζοντας ότι τα δωμάτιά τους είναι ιεροί χώροι για προσευχή και «όχι για Netflix ή άλλες πλατφόρμες».

Ο ιερέας Ματέο Φερράρι, ηγούμενος εκκλησιαστικής αδελφότητας και του μοναστηριού και ερημητηρίου Καμαλντόλι στο Αρέτσο της Τοσκάνης, δήλωσε ότι τέτοιες ψηφιακές τεχνολογίες «έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργούν εθισμό» και «πρέπει απολύτως να αποφεύγονται».

Η πρόκληση της ψηφιακής εποχής

Ο 51χρονος Φεράρι δημοσίευσε μια μακροσκελή επιστολή στο Facebook, στην οποία ανέφερε ότι η ενασχόληση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok, καθώς και η παρακολούθηση ταινιών στο διαδίκτυο, αποτελούν «πρόκληση για τη μοναστική και θρησκευτική ζωή». Τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι αυτή η πρόκληση δεν υπάρχει».

Το ερημητήριο του Καμαλντόλι, που βρίσκεται στη μέση ενός εθνικού πάρκου και ιδρύθηκε από τον Άγιο Ρομουάλδο της Ραβέννας στις αρχές του 11ου αιώνα, φιλοξενεί εννέα μοναχούς. Ο κύριος σκοπός του καταφυγίου είναι οι μοναχοί να ασχολούνται με την προσευχή και την ιερή ανάγνωση και, όταν βρίσκονται στα ατομικά τους κελιά, να αφιερώνουν χρόνο σε βαθιά περισυλλογή ή διαλογισμό.

Ο κίνδυνος του «ψηφιακού εθισμού»

«Αν το δωμάτιο μετατραπεί σε κινηματογράφο, τότε πού καταλήγει η μοναστική πνευματικότητά μας;» αναρωτήθηκε ο Φεράρι. Προειδοποίησε ότι υπάρχουν πραγματικοί «εθισμοί» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους μοναχούς να γίνουν «ειδικοί στον κινηματογράφο αντί για αναζητητές του Θεού».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα ήταν «πολύ πιο υγιές» για τους μοναχούς να χρησιμοποιούν τον χρόνο τους μόνοι τους «σκεπτόμενοι στιγμές της κοινότητας». Σε συνέντευξή του στην περιφερειακή εφημερίδα της Τοσκάνης La Nazione, ο Φεράρι διευκρίνισε ότι στόχος του δεν ήταν να επιπλήξει τους μοναχούς, αλλά να τους προσκαλέσει να «διαλογιστούν πάνω σε ένα θέμα που διαπερνά τη ζωή όλων και δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Η στάση της Εκκλησίας

Το ζήτημα της χρήσης της τεχνολογίας απασχολεί ευρύτερα την Καθολική Εκκλησία. Το 2022, ο Πάπας Φραγκίσκος προέτρεψε τους φοιτητές να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «για να προοδεύσουν, να επικοινωνήσουν», προειδοποιώντας τους παράλληλα για τους κινδύνους, ιδιαίτερα την ψηφιακή πορνογραφία.

