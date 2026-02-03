Stranger Things: Η παρέα του Hawkins επιστρέφει σε animated σειρά του Netflix - Δείτε το τρέιλερ

Μια νέα σειρά-αφιέρωμα στο σύμπαν του Stranger Things ετοιμάζει το Netflix, με τον κόσμο του Hawkins να ζωντανεύει ξανά μέσα από την animated παραγωγή «Stranger Things: Tales From ’85», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου 2026.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Eric Robles, ενώ οι δημιουργοί του Stranger Things, Matt και Ross Duffer, συμμετέχουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

Επιστροφή στο 1985 και στους αγαπημένους ήρωες

Το πρώτο τρέιλερ έχει ήδη κυκλοφορήσει και αποκαλύπτει ότι η ιστορία ακολουθεί τους Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas και Max τον χειμώνα του 1985. Χρονικά, η ιστορία τοποθετείται ανάμεσα στη 2η και την 3η σεζόν της επιτυχημένης σειράς.

Η πόλη του Hawkins δείχνει να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, με τις πληγές από το Upside Down να μοιάζουν πλέον μακρινές. Τα παιδιά απολαμβάνουν ξανά την καθημερινότητά τους, παίζοντας Dungeons & Dragons και χιονοπόλεμο.

Ωστόσο, η ηρεμία δεν διαρκεί για πολύ. Μια νέα, σκοτεινή απειλή αρχίζει να αναδύεται, αναγκάζοντας την παρέα να αντιμετωπίσει το κακό - αυτή τη φορά όχι για να σώσει τον κόσμο, αλλά την ίδια την πόλη του Hawkins.

Νέα τέρατα, γνώριμη ατμόσφαιρα

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της σειράς ήταν η εισαγωγή νέων πλασμάτων που συνδέονται με το Upside Down, χωρίς να επαναλαμβάνονται τα γνωστά Demogorgons. Όπως εξηγεί ο Robles, τα νέα τέρατα βασίζονται σε έναν συνδυασμό πειραμάτων του Hawkins Lab και ύλης από το Upside Down, διατηρώντας τη «DNA» του σκοτεινού σύμπαντος της σειράς.

Tales From ’85, the first #StrangerThings spin-off, is officially premiering on April 23! pic.twitter.com/CLmq6ytlN2 — Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) February 2, 2026

Η αισθητική αντλεί έμπνευση από κλασικές ταινίες των ’80s, όπως E.T., The Goonies και Jaws, δημιουργώντας μια αίσθηση μόνιμης απειλής που καραδοκεί κάτω από την επιφάνεια.

New look at the group in Stranger Things: Tales of ‘85 pic.twitter.com/G2U0NK3FEZ — Stranger Things Archive (@TheSTarchive83) February 2, 2026

Μικρότερη κλίμακα, μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση

Σε αντίθεση με τις τελευταίες σεζόν του Stranger Things, όπου τα διακυβεύματα είχαν παγκόσμια διάσταση, το «Tales From ’85» εστιάζει σε πιο προσωπικές ιστορίες. Η νέα σειρά δίνει έμφαση στη φιλία, την προστασία και τους δεσμούς μεταξύ των παιδιών, με την ένταση να πηγάζει από την ανάγκη τους να κρατήσουν τα πάντα μακριά από τους ενήλικες και τις αρχές.

Ο δημιουργός της σειράς, Eric Robles, περιγράφει το Stranger Things: Tales From ’85 ως μια ιστορία που επικεντρώνεται στα ίδια τα παιδιά και στη μεταξύ τους σχέση. Όπως εξηγεί, ο βασικός άξονας της πλοκής είναι η προσπάθειά τους να προστατεύσουν την Eleven, καθώς αν η απειλή ξεφύγει από τον έλεγχό τους, «εμφανίζεται η κυβέρνηση και όλα χάνονται».

Όπως δήλωσε ο Robles στο Tudum, όταν τα παιδιά αναλαμβάνουν την ευθύνη να φροντίσουν τον καλύτερό τους φίλο, είναι αναγκασμένα να λύσουν την υπόθεση μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια των ενηλίκων - μια προσέγγιση που, όπως σημειώνει, χαρακτήρισε και την πρώτη σεζόν του Stranger Things. Στόχος της σειράς είναι το κοινό να νιώθει ότι οι ήρωες βρίσκονται σε πραγματικό κίνδυνο, ότι το διακύβευμα είναι υψηλό και πως το κακό μπορεί να αγγίξει τον οποιονδήποτε.

Όπως τονίζει, ορισμένα από αυτά τα γεγονότα είναι ιδιαίτερα τρομακτικά, κάτι που καθιστά τον κίνδυνο για τα παιδιά ακόμη πιο άμεσο και απτό.

The first poster for ‘Stranger Things: Tales From ‘85’ has been unveiled.



Teaser trailer tomorrow. pic.twitter.com/dr7mSIomgF — Pop Crave (@PopCrave) February 1, 2026

Διαβάστε επίσης