Warner Bros: Επανεκκίνηση στις διαπραγματεύσεις για να αποκτηθεί από την Paramount

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε σήμερα (17/2) ότι θα ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Paramount Skydance, οι οποίες είχαν τερματιστεί τον Δεκέμβριο, δίνοντας στην εταιρεία μια ακόμη ευκαιρία να κερδίσει τη Netflix με ένα ενδεχόμενο «ντιλ». Η Paramount θα έχει προθεσμία μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου για να διαπραγματευτεί την καλύτερη και τελική προσφορά της.

Πέρυσι, η Warner Bros. Discovery απέρριψε την προσφορά της Paramount να αγοράσει ολόκληρη την εταιρεία για 108 δισεκατομμύρια δολάρια, προτιμώντας μια συμφωνία για την πώληση μόνο της δραστηριότητας streaming και των στούντιο της Netflix για 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Warner Bros. Discovery δήλωσε τότε ότι η Netflix πρόσφερε την καλύτερη συμφωνία για τους μετόχους. Η Paramount διαφώνησε και γρήγορα παρουσίασε τα επιχειρήματά της στους μετόχους μέσω μιας εχθρικής προσφοράς.

Στα περίπου δύο μήνες που έχουν περάσει από τότε, η Paramount έχει τροποποιήσει την προσφορά της δύο φορές, κάθε φορά αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ανησυχίες που εξέφρασε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με την προσφορά της Netflix, μεταξύ των οποίων και το αν η συμφωνία της μπορεί να περάσει τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών.

Η Paramount δεν έχει αυξήσει δημοσίως την προσφορά της από 30 δολάρια ανά μετοχή. Την περασμένη εβδομάδα, η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι ένας ανώτερος εκπρόσωπος της Paramount είχε ενημερώσει προφορικά ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ότι, εάν το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τις συνομιλίες με την Paramount, θα συμφωνούσε να πληρώσει 31 δολάρια ανά μετοχή. Σε αυτή τη συζήτηση, ο εκπρόσωπος της Paramount πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμος να βελτιώσει περαιτέρω την προσφορά του.

