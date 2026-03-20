«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες»: Συγκλονίζει ο πατέρας 18χρονης μαθήτριας

Η Τζουλιέτ Κένι πέθανε το Σάββατο 14 Μαρτίου, μία ημέρα αφότου εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα του θανατηφόρου ιού της μηνιγγίτιδας που έχει σαρώσει τη χώρα, με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε αρκετές πόλεις του Κεντ και του Λονδίνου. Η μαθήτρια της τελευταίας τάξης στο Queen Elizabeth's Grammar School στο Φέιβερσαμ ήταν «υγιής, σε φόρμα και δυνατή» πριν από τον θάνατό της και είχε ολοκληρώσει την πρακτική εξέταση για το επίπεδο Α στη Φυσική Αγωγή την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Ο πατέρας της, Μάικλ Κένι, αντιλήφθηκε για πρώτη φορά ότι η κόρη του ήταν άρρωστη όταν έκανε εμετό τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Μαρτίου. «Το πρωί της Παρασκευής, μεταφέρθηκε στο τοπικό μας κέντρο επειγόντων περιστατικών καθώς εμφανίστηκε μια δυσχρωμία στα μάγουλά της», είπε

Η έφηβη δεν εμφάνιζε άλλα συμπτώματα εκείνη την ώρα και της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά προτού μεταφερθεί στα επείγοντα με ασθενοφόρο. «Η Τζουλιέτ πάλεψε γενναία για ώρες, αλλά παρά το φανταστικό προσωπικό του νοσοκομείου του NHS που πολέμησε στο πλευρό της, η μηνιγγίτιδα την πήρε από κοντά μας λιγότερο από 12 ώρες αργότερα», πρόσθεσε ο κ. Κένι.

Η οικογένεια Κένι

«Ήμασταν μαζί της στο τέλος, και οι τελευταίοι ήχοι που άκουσε ήταν οι φωνές εκείνων που την αγαπούσαν, που της έλεγαν πόσο πολύ αγαπημένη και αγαπημένη είναι.» Ο Κένι περιέγραψε την κόρη του ως άτομο που έχει «υπέροχα θετική ενέργεια», προσθέτοντας ότι η «καταστροφή» από τον θάνατό της είναι «ανυπολόγιστη» και κάτι που «καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώσει».

«Η Τζουλιέτ ήταν μια δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Με την όμορφα θετική της ενέργεια, μοίραζε διασκέδαση, αγάπη και ευτυχία σε όσους την περιέβαλλαν και συνεχίζει να το κάνει τώρα. Η απώλεια για εμάς, την οικογένεια και τους φίλους της είναι ανυπολόγιστη. Οι ιστορίες για την ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά και τη διασκέδαση που δημιούργησε βοηθά την οικογένεια και τους φίλους της να ξεπεράσουν αυτή τη στιγμή. Η ενέργειά της συνεχίζει να βοηθά τους ανθρώπους που την αγαπούν να βρουν έναν τρόπο.»

«Η ασθένεια την πήρε από κοντά μας τόσο γρήγορα.» Η συντετριμμένη γιαγιά της Τζουλιέτ, Λίντα Κένι, δήλωσε επίσης στην Daily Mail: «Δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλιώς θα κλάψω. Παίρνουμε όλοι αντιβιοτικά επειδή ήμασταν με την Τζουλιέτ στο νοσοκομείο όταν πέθανε.»

Μαζί με το Ίδρυμα Έρευνας για τη Μηνιγγίτιδα, η οικογένεια Κένι καλέι το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει επείγοντα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στον εμβολιασμό ανδρών-γυναικών για εφήβους και νέους. «Καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώσει αυτόν τον πόνο και την τραγωδία. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί. Υπάρχουν νέοι που παλεύουν αυτή τη στιγμή με την ασθένεια και νέοι εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο».

«Ως γονείς, γνωρίζαμε ότι τα παιδιά μας θα άλλαζαν τον κόσμο και θα αποτελούσαν μια δύναμη για το καλό. Το έργο για την προστασία των νέων έχει ξεκινήσει. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο.Η επίδραση της Τζουλιέτ σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να είναι διαρκής αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες είναι ασφαλείς από τις επιπτώσεις της μηνιγγίτιδας».

Χθες (19/3) 40 βουλευτές υπέγραψαν επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, καλώντας την κυβέρνηση και τους υγειονομικούς αξιωματούχους να συνεργαστούν με πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα για προγράμματα εμβολιασμού και να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα μηνιγγίτιδας και άλλα 12 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αυτό ανεβάζει το σύνολο σε 27 κρούσματα είτε επιβεβαιωμένης είτε ύποπτης μηνιγγίτιδας, από 20 την Τετάρτη.

Το ξέσπασμα μηνιγγίτιδας, το οποίο έχει συνδεθεί με το Club Chemistry, ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Καντέρμπουρι, έχει επίσης σκοτώσει έναν 21χρονο φοιτητή του Πανεπιστημίου του Κεντ. Πιστεύεται ότι βακτήρια έχουν εξαπλωθεί στις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου, πιθανώς μεταξύ εκείνων που μοιράζονται ηλεκτρονικά τσιγάρα, μπουκάλια ποτών και μαγειρικά σκεύη.

Την Πέμπτη, ένας φοιτητής πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι τρία άτομα με μηνιγγίτιδα που συνδέονται με το ξέσπασμα του Κεντ είναι μέλη μιας ομάδας με μαζορέτες του Πανεπιστημίου. Η 18χρονη Ολίβια Πάρκινς, μέλος της ομάδας δήλωσε ότι υπήρξαν τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα εντός της ομάδας, τα οποία νοσηλεύονται

Η καθηγήτρια Ρόμπιν Μέι, επικεφαλής επιστημονική υπεύθυνη της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, περιέγραψε το σύμπλεγμα κρουσμάτων ως «πολύ ασυνήθιστο ξέσπασμα» και δήλωσε ότι οι ειδικοί εξετάζουν εάν το ίδιο το βακτήριο μπορεί να έχει «μεταλλαχθεί ώστε να μεταδίδεται πιο εύκολα». Εν τω μεταξύ, ο Δρ. Άντζαν Γκος, διευθυντής δημόσιας υγείας στο Συμβούλιο της Κομητείας του Κεντ, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να δηλώσουν ότι η επιδημία έχει περιοριστεί.

Διαβάστε επίσης