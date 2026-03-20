«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες»: Συγκλονίζει ο πατέρας 18χρονης μαθήτριας

Ο πατέρας ενός 18χρονου κοριτσιού που πέθανε μετά από ξέσπασμα μηνιγγίτιδας στο Κεντ αποκάλυψε πώς η κατάστασή της επιδεινώθηκε λίγες ώρες αφότου προσβλήθηκε από την ασθένεια

Η Τζουλιέτ Κένι πέθανε το Σάββατο 14 Μαρτίου, μία ημέρα αφότου εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα του θανατηφόρου ιού της μηνιγγίτιδας που έχει σαρώσει τη χώρα, με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε αρκετές πόλεις του Κεντ και του Λονδίνου. Η μαθήτρια της τελευταίας τάξης στο Queen Elizabeth's Grammar School στο Φέιβερσαμ ήταν «υγιής, σε φόρμα και δυνατή» πριν από τον θάνατό της και είχε ολοκληρώσει την πρακτική εξέταση για το επίπεδο Α στη Φυσική Αγωγή την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Ο πατέρας της, Μάικλ Κένι, αντιλήφθηκε για πρώτη φορά ότι η κόρη του ήταν άρρωστη όταν έκανε εμετό τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Μαρτίου. «Το πρωί της Παρασκευής, μεταφέρθηκε στο τοπικό μας κέντρο επειγόντων περιστατικών καθώς εμφανίστηκε μια δυσχρωμία στα μάγουλά της», είπε

Η έφηβη δεν εμφάνιζε άλλα συμπτώματα εκείνη την ώρα και της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά προτού μεταφερθεί στα επείγοντα με ασθενοφόρο. «Η Τζουλιέτ πάλεψε γενναία για ώρες, αλλά παρά το φανταστικό προσωπικό του νοσοκομείου του NHS που πολέμησε στο πλευρό της, η μηνιγγίτιδα την πήρε από κοντά μας λιγότερο από 12 ώρες αργότερα», πρόσθεσε ο κ. Κένι.

Η οικογένεια Κένι

«Ήμασταν μαζί της στο τέλος, και οι τελευταίοι ήχοι που άκουσε ήταν οι φωνές εκείνων που την αγαπούσαν, που της έλεγαν πόσο πολύ αγαπημένη και αγαπημένη είναι.» Ο Κένι περιέγραψε την κόρη του ως άτομο που έχει «υπέροχα θετική ενέργεια», προσθέτοντας ότι η «καταστροφή» από τον θάνατό της είναι «ανυπολόγιστη» και κάτι που «καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώσει».

«Η Τζουλιέτ ήταν μια δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Με την όμορφα θετική της ενέργεια, μοίραζε διασκέδαση, αγάπη και ευτυχία σε όσους την περιέβαλλαν και συνεχίζει να το κάνει τώρα. Η απώλεια για εμάς, την οικογένεια και τους φίλους της είναι ανυπολόγιστη. Οι ιστορίες για την ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά και τη διασκέδαση που δημιούργησε βοηθά την οικογένεια και τους φίλους της να ξεπεράσουν αυτή τη στιγμή. Η ενέργειά της συνεχίζει να βοηθά τους ανθρώπους που την αγαπούν να βρουν έναν τρόπο.»

«Η ασθένεια την πήρε από κοντά μας τόσο γρήγορα.» Η συντετριμμένη γιαγιά της Τζουλιέτ, Λίντα Κένι, δήλωσε επίσης στην Daily Mail: «Δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλιώς θα κλάψω. Παίρνουμε όλοι αντιβιοτικά επειδή ήμασταν με την Τζουλιέτ στο νοσοκομείο όταν πέθανε.»

Μαζί με το Ίδρυμα Έρευνας για τη Μηνιγγίτιδα, η οικογένεια Κένι καλέι το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει επείγοντα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στον εμβολιασμό ανδρών-γυναικών για εφήβους και νέους. «Καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώσει αυτόν τον πόνο και την τραγωδία. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί. Υπάρχουν νέοι που παλεύουν αυτή τη στιγμή με την ασθένεια και νέοι εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο».

«Ως γονείς, γνωρίζαμε ότι τα παιδιά μας θα άλλαζαν τον κόσμο και θα αποτελούσαν μια δύναμη για το καλό. Το έργο για την προστασία των νέων έχει ξεκινήσει. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο.Η επίδραση της Τζουλιέτ σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να είναι διαρκής αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες είναι ασφαλείς από τις επιπτώσεις της μηνιγγίτιδας».

Χθες (19/3) 40 βουλευτές υπέγραψαν επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, καλώντας την κυβέρνηση και τους υγειονομικούς αξιωματούχους να συνεργαστούν με πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα για προγράμματα εμβολιασμού και να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα μηνιγγίτιδας και άλλα 12 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αυτό ανεβάζει το σύνολο σε 27 κρούσματα είτε επιβεβαιωμένης είτε ύποπτης μηνιγγίτιδας, από 20 την Τετάρτη.

Το ξέσπασμα μηνιγγίτιδας, το οποίο έχει συνδεθεί με το Club Chemistry, ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Καντέρμπουρι, έχει επίσης σκοτώσει έναν 21χρονο φοιτητή του Πανεπιστημίου του Κεντ. Πιστεύεται ότι βακτήρια έχουν εξαπλωθεί στις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου, πιθανώς μεταξύ εκείνων που μοιράζονται ηλεκτρονικά τσιγάρα, μπουκάλια ποτών και μαγειρικά σκεύη.

Την Πέμπτη, ένας φοιτητής πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι τρία άτομα με μηνιγγίτιδα που συνδέονται με το ξέσπασμα του Κεντ είναι μέλη μιας ομάδας με μαζορέτες του Πανεπιστημίου. Η 18χρονη Ολίβια Πάρκινς, μέλος της ομάδας δήλωσε ότι υπήρξαν τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα εντός της ομάδας, τα οποία νοσηλεύονται

Η καθηγήτρια Ρόμπιν Μέι, επικεφαλής επιστημονική υπεύθυνη της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, περιέγραψε το σύμπλεγμα κρουσμάτων ως «πολύ ασυνήθιστο ξέσπασμα» και δήλωσε ότι οι ειδικοί εξετάζουν εάν το ίδιο το βακτήριο μπορεί να έχει «μεταλλαχθεί ώστε να μεταδίδεται πιο εύκολα». Εν τω μεταξύ, ο Δρ. Άντζαν Γκος, διευθυντής δημόσιας υγείας στο Συμβούλιο της Κομητείας του Κεντ, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να δηλώσουν ότι η επιδημία έχει περιοριστεί.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: «Φασιστική νοοτροπία από το δίδυμο Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού»

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Πώς αποφεύχθηκαν οι κινητοποιήσεις των βενζινοπωλών - Ο ρόλος του voucher των 3.000 ευρώ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Ανθισμένες αμυγδαλιές στη Λάρισα: Όταν ο ερχομός της Άνοιξης συναντά τον μύθο και την ποίηση

11:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Σταμάτα να ονειρεύεσαι και κάνε το πρώτο βήμα προς το πρώτο σου σπίτι

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Η μέρα που ο Χίτλερ διέταξε την καταστροφή της Γερμανίας και η συνωμοσία για από τη «διαταγή Νέρωνα»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στη Σαντορίνη λόγω των συνεχών κατολισθήσεων - Παραμένει κλειστό το λιμάνι

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Την επόμενη Πέμπτη θα αποφασιστεί πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party για την τελευταία αγωνιστική της Super League από το Πάμε Στοίχημα

10:51ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Προετοιμάζεται για την εκτόξευση του πυραύλου «Άρτεμις» στη Σελήνη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Zeekr 7GT στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

10:42WHAT THE FACT

Ξυπνάτε τη νύχτα; Tips που θα βοηθήσουν να «κερδίσετε» ξανά τον ύπνο σας

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε μέσα σε 12 ώρες»: Συγκλονίζει ο πατέρας 18χρονης μαθήτριας - Το πρώτο σύμπτωμα

10:20LIFESTYLE

Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός

10:18WHAT THE FACT

Κλιματική αλλαγή: Γιατί τα ψάρια ολοένα και μικραίνουν;

10:12WHAT THE FACT

Βίντεο: Αγοράκι ενθουσιάζεται μόλις το σαπούνι του «μεταμορφώνεται» σε χελώνα

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός ο στρατηγός Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

10:08LIFESTYLE

Τηλεθέαση-πρωινή ζώνη: Ποιος «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Πότε έρχεται η άνοιξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

10:20LIFESTYLE

Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

11:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Πότε έρχεται η άνοιξη

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταμεσονύχτιο βίντεο Κωνσταντοπούλου από την Λάρισα την ώρα που υπέβαλαν μήνυση Καρυστιανού και Ρούτσι

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Πρέπει να αφαιρέσουμε την ασφάλεια των εχθρών μας» - Το πρώτο βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού ο 19χρονος πρωταθλητής πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε μέσα σε 12 ώρες»: Συγκλονίζει ο πατέρας 18χρονης μαθήτριας - Το πρώτο σύμπτωμα

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Βασιλιάς Κάρολος!

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη – Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους και drones στις χώρες του Κόλπου

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η γκάφα Γάλλου αξιωματικού που έκανε τζόκινγκ πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ