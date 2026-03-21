Τσακ Νόρις: «Ο κόσμος έχασε έναν θρύλο, αλλά εγώ έχασα τον παππού μου», λέει η εγγονή του

Snapshot Περιέγραψε τον Τσακ Νόρις όχι μόνο ως διάσημο ηθοποιό, αλλά κυρίως ως στοργικό και ταπεινό παππού που ήταν παρών σε σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Τόνισε την προσωπική του πλευρά, την προσοχή και τη ζεστασιά που έδινε σε κάθε άνθρωπο που γνώριζε.

Εκφράζει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τον παππού της, τονίζοντας ότι ο κόσμος έχασε έναν θρύλο, ενώ εκείνη έχασε τον παππού της. Snapshot powered by AI

Η Γκρέτα Νόρις, εγγονή του Τσακ Νόρις, αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον παππού της, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών. Μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, η νεαρή ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες με τον παππού της.

Η είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις έγινε γνωστή την Παρασκευή 20 Μαρτίου και η Γκρέτα, κόρη του Μάικλ Ρέι Νόρις, θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον παππού της δημοσιεύοντας οικογενειακές φωτογραφίες, όπου εμφανίζονται μαζί σε διάφορες φάσεις της ζωής της. Στο εκτενές κείμενό της, η Γκρέτα περιέγραψε τον Τσακ Νόρις όχι απλά ως τον διάσημο ηθοποιό και μαχητή που γνωρίζουμε από τις ταινίες και τα ανέκδοτα, αλλά ως τον στοργικό παππού που ήταν πάντα παρών στις σημαντικές στιγμές της.

«Ο Τσακ Νόρις ήταν γνωστός για πολλά αξιοθαύμαστα πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι τον γνώρισα ως τον παππού μου. Τον ήξερα ως τον άνθρωπο που ερχόταν στις γιορτές στο σχολείο, στους αγώνες ποδοσφαίρου μου και με ενθάρρυνε όσο μπορούσε. Ένας παππούς που καθόταν στην κουνιστή του πολυθρόνα και με άκουγε να του διηγούμαι ιστορίες και που καθόταν μαζί μου βλέποντας τις ταινίες του και αναπολώντας τα επιτεύγματα της ζωής του με ένα τεράστιο χαμόγελο. Παίζαμε μαζί, ντυνόμασταν, του άρεσε να αστειεύεται και είχε ένα γέλιο και χαμόγελο που μπορούσαν να σε βγάλουν από τη λύπη», είπε.

Η εγγονή του συνέχισε τονίζοντας τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του εκτός των φώτων της δημοσιότητας: «Αν είχες την ευκαιρία να τον γνωρίσεις, καταλάβαινες ότι είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος που μπορείς να συναντήσεις. Σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο, έκανε σαφές ότι άκουγε μόνο εσένα. Έκανε κάθε άνθρωπο που γνώριζε να νιώθει σαν φίλος του». Η Γκρέτα Νόρις κατέληξε εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τον παππού της: «Ο παππούς είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς ανθρώπους στη ζωή μου και θα είμαι για πάντα ευγνώμων και περήφανη που είμαι εγγονή του. Παππού, σ’ αγαπώ πολύ, ευχαριστώ για όλα. Ο κόσμος έχασε έναν θρύλο και εγώ έχασα τον παππού μου. Πες στη γιαγιά γειά μου. Σ’ αγαπώ για πάντα, παππού».

