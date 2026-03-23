Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στο Ιράν, όπου έχουν σκοτωθεί 1.500 άτομα και 18.551 έχουν τραυματιστεί

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Χάρτης που δημοσιοποίησε το Al Jazeera αποτυπώνει τον μέχρι στιγμής απολογισμό των θυμάτων από τις επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στο Ιράν, όπου έχουν σκοτωθεί 1.500 άτομα και 18.551 έχουν τραυματιστεί.

https://www.instagram.com/p/DWOXh8qoLbP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ακολουθούν τα επιβεβαιωμένα θύματα στις χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο επιθέσεων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, έως την Δευτέρα 23 Μαρτίου:

Ιράν: 1.500 νεκροί, 18.551 τραυματίες

Λίβανος: 1.001 νεκροί, 2.854 τραυματίες

⁠Κατάρ: 16 τραυματίες

ΗΑΕ: 8 νεκροί, 160 τραυματίες

Ομάν: 3 νεκροί, 15 τραυματίες

Ιράκ: 61 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Κουβέιτ: 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Μπαχρέιν: 2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Σαουδική Αραβία: 2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Συρία: 4 νεκροί

Ιορδανία: 28 τραυματίες

Ισραήλ: 18 νεκροί, 4.697 τραυματίες

Αμερικανικός στρατός: 13 νεκροί, 200 τραυματίες

Παλαιστινιακά εδάφη: 4 νεκροί

