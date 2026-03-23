Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής

Χάρτης που δημοσιοποίησε το Al Jazeera αποτυπώνει τον μέχρι στιγμής απολογισμό των θυμάτων από τις επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στο Ιράν, όπου έχουν σκοτωθεί 1.500 άτομα και 18.551 έχουν τραυματιστεί.

Ακολουθούν τα επιβεβαιωμένα θύματα στις χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο επιθέσεων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, έως την Δευτέρα 23 Μαρτίου:

Ιράν: 1.500 νεκροί, 18.551 τραυματίες

Λίβανος: 1.001 νεκροί, 2.854 τραυματίες

⁠Κατάρ: 16 τραυματίες

ΗΑΕ: 8 νεκροί, 160 τραυματίες

Ομάν: 3 νεκροί, 15 τραυματίες

Ιράκ: 61 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Κουβέιτ: 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Μπαχρέιν: 2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Σαουδική Αραβία: 2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Συρία: 4 νεκροί

Ιορδανία: 28 τραυματίες

Ισραήλ: 18 νεκροί, 4.697 τραυματίες

Αμερικανικός στρατός: 13 νεκροί, 200 τραυματίες

Παλαιστινιακά εδάφη: 4 νεκροί