ΗΠΑ: Δασκάλα δημοτικού αντιμέτωπη με 25 κατηγορίες για βιασμό και κακοποίηση μαθητών 10 ετών

Μια δασκάλα στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για σειρά 25 κατηγοριών για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση που αφορούν δύο μαθητές ηλικίας μόλις 10 ετών.

Η Μαρίσα Νόελ συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες τη Δευτέρα, έπειτα από δίμηνη έρευνα για τη συμπεριφορά της με μαθητή της Ε' δημοτικού στο δημοτικό σχολείο Teche. Η 31χρονος κατηγορήθηκε στη συνέχεια για πιο σοβαρές κατηγορίες, καθώς εντοπίστηκε άλλο ένα θύμα.

Η 31χρονη δασκάλα θα δικαστεί για συνολικά 25 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού πρώτου βαθμού. Εάν καταδικαστεί, η Νόελ θα μπορούσε να εκτίσει ισόβια κάθειρξη σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία. Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τις ακριβείς ηλικίες των θυμάτων, αλλά τουλάχιστον ένα ήταν στην πέμπτη δημοτικού.

Η δεύτερη δέσμη κατηγοριών περιελάμβανε 10 κατηγορίες άσεμνης συμπεριφοράς σε ανήλικους και δύο κατηγορίες κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Έχει επίσης κατηγορηθεί για παράνομες επικοινωνίες και παρενόχληση, καθώς και για χρήση υπολογιστή για προσέλκυση ανηλίκων. Η Νόελ κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα St. Martin Parish.