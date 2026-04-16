Πέθανε ο Χάιντς Κούνιο, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 99 χρονών ο Χάιντς Κούνιο, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος.

Ο Χάιντς Κούνιο γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου του 1927 και ο πατέρας του, Σαλβατώρ, είχε κατάστημα με φωτογραφικά είδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στα 15 του χρόνια μεταφέρθηκε στην αρχή με την οικογένειά του στο γκέτο του Βαρόνου Χιρς και στη συνέχεια στο κολαστήριο του Άουσβιτς, όπου παρέμεινε για 18 μήνες, με τον αριθμό 109565. Όταν απελευθερώθηκε ζύγιζε μόλις 35 κιλά.

«Μη φοβάστε να πείτε την ιστορία γιατί πρέπει να τη μάθει ο κόσμος. Έτσι ώστε όλα αυτά να μην ξανασυμβούν» έλεγε ο ίδιος. Μαζί με την οικογένειά του, δυο αδέλφια και τους γονείς του, μπόρεσαν να διασωθούν από τους θαλάμους αερίων χάρη στη γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Ο Χάιντς Κούνιο παρίσταντο σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο Χάιντς Κούνιο / Eurokinissi

Στο πρώτο βαγόνι που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για το Άουσβιτς

Ο Χάιντς Κούνιο ήταν επιβάτης στο πρώτο βαγόνι που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για το Άουσβιτς. Όταν απελευθερώθηκε από τους Αμερικανούς, ζύγιζε μόλις 36 κιλά, ενώ με το ζόρι μπορούσε να σταθεί όρθιος.

Πολλοί από τους ανθρώπους που γλύτωσαν από τη γενοκτονία απέφυγαν στα χρόνια που ακολούθησαν να μιλήσουν για τα δεινά του Ολοκαυτώματος, προσπαθώντας να ξεχάσουν, όχι όμως και ο ίδιος.

Στα 15 του βρέθηκε μαζί με τον πατέρα, τη μητέρα και την αδερφή του στην πρώτη αποστολή των Εβραίων που στάλθηκαν από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς Μπίρκεναου.

«Εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμασταν στην πρώτη αποστολή, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας στον προορισμό, ζαλισμένοι και εξασθενημένοι, αντικρίσαμε μία εικόνα που παρέπεμπε στην "Κόλαση" του Δάντη. Μαύρος καπνός έβγαινε από τα φουγάρα, άγριες φωνές ακούγονταν από παντού, σκυλιά γάβγιζαν και πυκνό σκοτάδι κάλυπτε τα πάντα. Τότε κατάλαβα ότι κάτι κακό θα μας συνέβαινε» είχε πει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με σεβασμό ένα κομμάτι της Ιστορίας της»

«Ο Χάιντς Κούνιο, αυτή η εμβληματική προσωπικότητα, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Άουσβιτς, δεν είναι πλέον κοντά μας. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με σεβασμό ένα κομμάτι της Ιστορίας της, τον συμπολίτη μας που μετέφερε στις νεότερες γενιές τη φριχτή αλήθεια του Ολοκαυτώματος. Μια αλήθεια που δεσμευόμαστε πως δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί», έγραψε στα social media ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Διαβάστε επίσης