Χρυσά σφηνάκια: 45χρονη κέρδισε 300.000 δολάρια επειδή ήπιε 14 τεκίλες και.. έπεσε

Newsbomb

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια 45χρονη νοσοκόμα από την Καλιφόρνια κέρδισε αγωγή ύψους 300.000 δολαρίων κατά της Carnival Corporation, ισχυριζόμενη ότι το προσωπικό του μπαρ του κολοσσού των κρουαζιέρων της σέρβιρε υπερβολική ποσότητα τεκίλας, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Η 45χρονη Diana Sanders δήλωσε ότι της σέρβιραν τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα σε λιγότερο από εννέα ώρες ενώ βρισκόταν στο πλοίο Carnival Radiance στις 5 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την αγωγή που περιήλθε στην κατοχή της Miami Herald.

300k-lawsuit-served-14-tequila-125715857a18252.jpg

Οι συνέπειες της μέθης και ο τραυματισμός


Λόγω της κατάστασης μέθης που προκλήθηκε από την υπερβολική παροχή αλκοόλ, η Sanders υπέστη μια σοβαρή πτώση, όπως αναφέρει η καταγγελία. Η πτώση της από μια σκάλα προκάλεσε στη νοσοκόμα από τη Βόρεια Καλιφόρνια σοβαρούς τραυματισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται διάσειση, πονοκέφαλοι, τραύματα στην πλάτη και στον κόκκυγα, μώλωπες, καθώς και μια πιθανή εγκεφαλική βλάβη.

Ο δικηγόρος της, Spencer Aronfeld, εξήγησε σε βίντεο στο TikTok ότι η πελάτισσά του ξύπνησε χωρίς να γνωρίζει πώς βρέθηκε στο κάτω μέρος της σκάλας σε περιοχή του πληρώματος. Οι δικηγόροι της Sanders υποστήριξαν ότι το προσωπικό του μπαρ όφειλε να σταματήσει να της σερβίρει μόλις έγινε εμφανώς μεθυσμένη. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της ως εξαιρετικά απογοητευτική, λέγοντας ότι το πλήρωμα της έδινε αντικρουόμενες πληροφορίες και την αντιμετώπισε σαν εγκληματία, νιώθοντας ότι την εκφόβιζαν και την ταλαιπωρούσαν ψυχικά και οικονομικά τα τελευταία δύο χρόνια.

general-views-carnival-radiance-cruise-125715249.jpg

Η δικαστική απόφαση και η στάση της εταιρείας

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα μέλη του πληρώματος είχαν καθήκον επιμέλειας απέναντι στην Sanders, το οποίο περιλάμβανε την επίβλεψη ή τη βοήθεια επιβατών που η εταιρεία γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι επιδεικνύουν επικίνδυνη συμπεριφορά. Ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Μαϊάμι αποφάνθηκε τελικά υπέρ της Sanders, επιδικάζοντάς της 300.000 δολάρια, ποσό που ξεπέρασε τις 250.000 που ζητήθηκαν αρχικά. Η ετυμηγορία έκρινε ότι η Carnival έφερε το 60% της ευθύνης για το περιστατικό και η Sanders το 40%.

300k-lawsuit-served-14-tequila-125716178.jpg

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί σπάνιο παράδειγμα καταγγελίας κατά μεγάλης εταιρείας κρουαζιέρας που φτάνει στις δικαστικές αίθουσες και δικαιώνει τον επιβάτη. Η Carnival προσπάθησε να απορρίψει την αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Sanders δεν αναγνώρισε το μέλος του πληρώματος που την κέρασε ή το συγκεκριμένο μπαρ. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στη Herald ότι διαφωνούν με την απόφαση και σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, θεωρώντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για νέα δίκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγο της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

00:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερο σερί ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street δίνουν οι ελπίδες για τη Μέση Ανατολή

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Όχι δάκρυα γι’ αυτή την ομάδα!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μικρός μερακλής που «έκλεψε» το μικρόφωνο από τον Γρηγόρη Σαμόλη και αποθεώθηκε

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1 (τελικό): Συγκινητική προσπάθεια, πικρός αποκλεισμός!

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης για τις επιθέσεις σε σχολεία: «Πρέπει να οικοδομήσουμε τείχος κατά της βίας»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία στον Λίβανο: Τι προβλέπει η συμφωνία με το Ισραήλ

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η μπασκετική «Ένωση» στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποια είναι η επόμενη - Οι ευκαιρίες για τριήμερα

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δασκάλα δημοτικού αντιμέτωπη με 25 κατηγορίες για βιασμό και κακοποίηση μαθητών 10 ετών

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Με μαχαίρι και άλλα κλοπιμαία τριγύριζε στην πόλη ο 30χρονος δραπέτης

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Σκότωσε τη γυναίκα του πριν το διαζύγιο και με τα παιδιά στο σπίτι - Η ιστορία του Τζάστιν Φέρφαξ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

23:20LIFESTYLE

Η Ευγενία Σαμαρά δηλώνει «ξεμυαλισμένη» με την Ισλανδία: Τα νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός πριν από 3700 χρόνια, «ζωντανεύει» χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Σφράγισε την πρωτιά με 20άρα του Βεζένκοφ

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσά σφηνάκια: 45χρονη κέρδισε 300.000 δολάρια επειδή ήπιε 14 τεκίλες και.. έπεσε

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Χάιντς Κούνιο, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση εκατοντάδων πυροτεχνημάτων σε κατάστημα στο Κερατσίνι - Συνελήφθη 46χρονος

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης σε G7: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

17:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε την politically incorrect ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Λαζαρίδη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Σκότωσε τη γυναίκα του πριν το διαζύγιο και με τα παιδιά στο σπίτι - Η ιστορία του Τζάστιν Φέρφαξ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Συμφώνησε να μας επιστρέψει το πυρηνικό υλικό που βρίσκεται βαθιά στο έδαφος

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Όχι δάκρυα γι’ αυτή την ομάδα!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μικρός μερακλής που «έκλεψε» το μικρόφωνο από τον Γρηγόρη Σαμόλη και αποθεώθηκε

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ