Χρυσά σφηνάκια: 45χρονη κέρδισε 300.000 δολάρια επειδή ήπιε 14 τεκίλες και.. έπεσε

Μια 45χρονη νοσοκόμα από την Καλιφόρνια κέρδισε αγωγή ύψους 300.000 δολαρίων κατά της Carnival Corporation, ισχυριζόμενη ότι το προσωπικό του μπαρ του κολοσσού των κρουαζιέρων της σέρβιρε υπερβολική ποσότητα τεκίλας, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Η 45χρονη Diana Sanders δήλωσε ότι της σέρβιραν τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα σε λιγότερο από εννέα ώρες ενώ βρισκόταν στο πλοίο Carnival Radiance στις 5 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την αγωγή που περιήλθε στην κατοχή της Miami Herald.

Λόγω της κατάστασης μέθης που προκλήθηκε από την υπερβολική παροχή αλκοόλ, η Sanders υπέστη μια σοβαρή πτώση, όπως αναφέρει η καταγγελία. Η πτώση της από μια σκάλα προκάλεσε στη νοσοκόμα από τη Βόρεια Καλιφόρνια σοβαρούς τραυματισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται διάσειση, πονοκέφαλοι, τραύματα στην πλάτη και στον κόκκυγα, μώλωπες, καθώς και μια πιθανή εγκεφαλική βλάβη.

Ο δικηγόρος της, Spencer Aronfeld, εξήγησε σε βίντεο στο TikTok ότι η πελάτισσά του ξύπνησε χωρίς να γνωρίζει πώς βρέθηκε στο κάτω μέρος της σκάλας σε περιοχή του πληρώματος. Οι δικηγόροι της Sanders υποστήριξαν ότι το προσωπικό του μπαρ όφειλε να σταματήσει να της σερβίρει μόλις έγινε εμφανώς μεθυσμένη. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της ως εξαιρετικά απογοητευτική, λέγοντας ότι το πλήρωμα της έδινε αντικρουόμενες πληροφορίες και την αντιμετώπισε σαν εγκληματία, νιώθοντας ότι την εκφόβιζαν και την ταλαιπωρούσαν ψυχικά και οικονομικά τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα μέλη του πληρώματος είχαν καθήκον επιμέλειας απέναντι στην Sanders, το οποίο περιλάμβανε την επίβλεψη ή τη βοήθεια επιβατών που η εταιρεία γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι επιδεικνύουν επικίνδυνη συμπεριφορά. Ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Μαϊάμι αποφάνθηκε τελικά υπέρ της Sanders, επιδικάζοντάς της 300.000 δολάρια, ποσό που ξεπέρασε τις 250.000 που ζητήθηκαν αρχικά. Η ετυμηγορία έκρινε ότι η Carnival έφερε το 60% της ευθύνης για το περιστατικό και η Sanders το 40%.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί σπάνιο παράδειγμα καταγγελίας κατά μεγάλης εταιρείας κρουαζιέρας που φτάνει στις δικαστικές αίθουσες και δικαιώνει τον επιβάτη. Η Carnival προσπάθησε να απορρίψει την αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Sanders δεν αναγνώρισε το μέλος του πληρώματος που την κέρασε ή το συγκεκριμένο μπαρ. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στη Herald ότι διαφωνούν με την απόφαση και σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, θεωρώντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για νέα δίκη.

Διαβάστε επίσης