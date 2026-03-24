Λάουρα Κοβέσι: Το πολιτικό σύστημα εμπόδιο στην καταπολέμηση της διαφθοράς - Τι είπε για Τέμπη

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Λάουρα Κοβέσι στο Euractiv, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης με την διαφθορά δεν εντοπίζεται μόνο στους εγκληματίες, αλλά στους ίδιους τους πολιτικούς. Η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας σημείωσε ότι η κυριότερη δοκιμασία για την ίδια δεν ήταν αν η Ευρώπη μπορούσε να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη εισαγγελία, αλλά αν ήταν πραγματικά έτοιμη να την αφήσει να επιτελέσει το έργο της. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Κοβέσι εξομολογήθηκε ότι το πιο εξαντλητικό κομμάτι της δουλειάς της ήταν η μάχη ενάντια στη θεσμική τάση της ΕΕ να αμβλύνει, να καθυστερεί και να γραφειοκρατικοποιεί τον αγώνα κατά της διαφθοράς.

Η Λάουρα Κοβέσι, το πρώτο πρόσωπο που ανέλαβε τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη δοκιμασία της δεν ήταν ποτέ αν η Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη εισαγγελία. Ήταν το αν η Ευρώπη ήταν προετοιμασμένη να αφήσει κάποιον να κάνει τη δουλειά.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της Ευρώπης είχε πυρετό όταν κάθισε για μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις της θητείας της στο Euractiv. Παραμερίζοντας την ασθένεια, δήλωσε ότι το πιο εξαντλητικό και φθοροποιό κομμάτι της δουλειάς της ήταν η καταπολέμηση της θεσμικής τάσης της ΕΕ να αμβλύνει, να καθυστερεί και να γραφειοκρατικοποιεί τον αγώνα κατά της απάτης και της διαφθοράς.

Η δράση της EPPO και οι πιέσεις

Η EPPO, μια ανεξάρτητη εισαγγελία που ιδρύθηκε το 2021 με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων κατά της ΕΕ, έχει ανοίξει υπό την εντολή της περισσότερες από 3.600 υποθέσεις. Έχει δεσμεύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από εγκληματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιο επικίνδυνης μαφίας στον κόσμο, ενώ κατά καιρούς έχει στοχεύσει ορισμένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του μπλοκ.

Κι όμως, σε κάποιο σημείο της θητείας της, η Κοβέσι είπε ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ζήτησε να χαμηλώσει τους τόνους στα δημόσια μηνύματά της σχετικά με την κλίμακα των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης που αποκάλυπτε το γραφείο της. Εκείνη αντέδρασε έντονα. «Είπα: Πώς τολμάτε να μου το λέτε αυτό; Είμαστε ανεξάρτητοι. Και αν υπάρχει μια υπόθεση, είναι εντολή μας να την ερευνήσουμε», θυμήθηκε, επισημαίνοντας με σαρκασμό ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια σε καταγγελίες, ακόμη κι αν αυτές περιλάμβαναν κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ.

Αυτή η ανταλλαγή αποτυπώνει το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η Κοβέσι στην εξαετή θητεία της που λήγει αυτό το φθινόπωρο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την προστασία των χρημάτων της ΕΕ δεν είναι μόνο οι εγκληματίες που προσπαθούν να τα κλέψουν, αλλά τα πολιτικά και θεσμικά συστήματα στο μπλοκ που εξακολουθούν να καθιστούν τον έλεγχο οδυνηρά δύσκολο.

Μέχρι το τέλος της θητείας της, η εικόνα που περιγράφει είναι μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης που απέδειξε την αξία της, αναδεικνύοντας παράλληλα τα όρια του συστήματος γύρω της. Η ΕΕ, υποστήριξε, έχει δημιουργήσει επίπεδα ελέγχων που αποσκοπούν στην πρόληψη αδικημάτων, χωρίς πάντα να διασφαλίζει ότι αυτά λειτουργούν στην πράξη.

«Έχετε πολλές αρχές, σώματα, γραφεία που υποτίθεται ότι προλαμβάνουν την απάτη, ελέγχουν, αναφέρουν», είπε. «Και μετά μια μέρα συνειδητοποιείς ότι κανείς δεν κάνει πραγματικά αυτό που θα έπρεπε».

Το πρόβλημα της ασυλίας και η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το Euraktiv, «πουθενά τα όρια του συστήματος δεν είναι πιο ορατά από ό,τι στην Ελλάδα. Εκεί η εισαγγελία απέσπασε σπάνιους δημόσιους επαίνους για τις προσπάθειές της, αλλά προσέκρουσε σε εθνικούς συνταγματικούς κανόνες που προστατεύουν τους πολιτικούς από τον έλεγχο και μπλοκάρουν τις έρευνες. Ένα από τα σαφέστερα παραδείγματα είναι το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2022 στη βόρεια Ελλάδα, ένα ατύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συνδέθηκε με την καταγγελλόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η EPPO ανέλαβε την υπόθεση, η οποία οδηγήθηκε σε δίκη στην Αθήνα, διότι ενώ μόνο το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να ερευνήσει την πολιτική ευθύνη των αρμόδιων αξιωματούχων, οι ευρωπαίοι ερευνητές δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να φτάσουν όσο μακριά ήθελαν.

«Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία εκτός αν αλλάξει το σύνταγμα», δήλωσε η Λάουρα Κοβέσι. «Είναι ήδη πολύ αργά, επειδή οι νόμοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά. Επομένως, αυτό είναι το μέγιστο που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και καμία περαιτέρω ενέργεια δεν είναι δυνατή».

Για την ίδια, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει ασυλία για τους πολιτικούς, αλλά ότι αυτά τα εμπόδια μπορούν να εμποδίσουν τους εισαγγελείς ακόμη και από το να στοιχειοθετήσουν τα γεγονότα και να αποδείξουν την ενοχή ή την αθωότητα. Η άρση της ασυλίας είναι απλώς η ελάχιστη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, είπε, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα κάθε άλλο παρά περιορίζεται στην Ελλάδα.

Αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Κοβέσι δήλωσε ότι η EPPO αντιμετωπίζει χρόνιους περιορισμούς πόρων σε μεγάλο μέρος του μπλοκ. Στο Βέλγιο –έδρα πολλών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και σημαντικό κέντρο για απάτες τελωνείων και ΦΠΑ - το γραφείο της χρειαζόταν τουλάχιστον οκτώ εντεταλμένους εισαγγελείς, αλλά ξεκίνησε με μόλις δύο, συχνά χωρίς επαρκή αστυνομική υποστήριξη.

«Αυτή η έλλειψη υποστήριξης από τα κράτη μέλη μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια των ερευνών», δήλωσε, αναφερόμενη σε μακροχρόνιες υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα - συμπεριλαμβανομένης της έρευνας με έδρα το Βέλγιο για τη μεγαλύτερη σύμβαση προμήθειας εμβολίων της ΕΕ, η οποία αγγίζει τον ρόλο της ίδιας της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αυτή η θεσμική αντίσταση και η χρόνια έλλειψη πόρων συγκρούονται τώρα με ένα άλλο σημείο πίεσης: την παραπληροφόρηση.

Η Κοβέσι μίλησε με εμφανή εκνευρισμό για τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις προσωπικές επιθέσεις που ακολουθούν όλο και περισσότερο τις έρευνες υψηλού προφίλ. Δεν είναι τόσο βάναυσο όσο ο δολοφονικός εκφοβισμός που βίωσε κάποτε στην πατρίδα της, τη Ρουμανία, αλλά είναι πιο διάχυτο και σύγχρονο, με συντονισμένες προσπάθειες απαξίωσης των εισαγγελέων δημόσια. «Ένας εισαγγελέας που δεν έχει εχθρούς δεν είναι πραγματικός εισαγγελέας», είπε με ένα χαμόγελο.

Παρακολούθηση της κατάστασης

Αρνούμενη να σχολιάσει εν εξελίξει υποθέσεις, η Κοβέσι απέκρουσε την κριτική ότι το γραφείο της υπήρξε υπερβολικά επιθετικό. «Αν κρύβεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί, δεν είσαι πιο αξιόπιστος», δήλωσε. «Όσο πιο υψηλή είναι η θέση σου στην ΕΕ, τόσο υψηλότερα πρέπει να είναι τα πρότυπα».

Η ανταπόκριση των Βρυξελλών για να βοηθήσουν την EPPO να επιτελέσει το έργο της σήμαινε πολύ συχνά εκθέσεις, ελέγχους, μελέτες συμβούλων και ατελείωτες εσωτερικές διαδικασίες που αποφέρουν ελάχιστη πραγματική αλλαγή, υποστήριξε.

Όταν πιέστηκε ξανά για τον αξιωματούχο της Επιτροπής που την προέτρεψε να χαμηλώσει τους τόνους, η Κοβέσι αρνήθηκε να τον κατονομάσει, υποβαθμίζοντας τη σημασία της ταυτότητας του ατόμου. «Το όνομα δεν έχει σημασία», είπε. «Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η νοοτροπία υπάρχει. Αυτό είναι το πρόβλημα».

