Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Καραμανλή

Οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ είναι άνω κάτω με την εμπλοκή του πράσινου στελέχους Νίκου Μπουνάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια δεν έχουν πέσει... μπουνιές για τον Μπουνάκη, αλλά έχουμε δύο γραμμές. Ο Δούκας θέλει διαγραφές όσων εμπλέκονται, αλλά ο Ανδρουλάκης αποδέχεται τις εξηγήσεις του πρώην υποψήφιου βουλευτή στο Ηράκλειο. Για άλλη μια φορά μπλέξανε τις γραμμές στη Χαριλάου Τρικούπη... Στην κυβέρνηση όπως αντιλαμβάνεστε τρίβουν τα χέρια τους...

Η ουσία και το παρασκήνιο με Μπουνάκη

Πάντως αν κάποιος δει το χάρτη του Κτηματολογίου στην Κάρλα μπορεί αμέσως να καταλάβει ότι το δηλωθέν αγροτεμάχιο των 338,6 στρεμμάτων ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και δεν είναι δα και καμία μικρή έκταση και είναι απορίας άξιον πως δεν το εντόπισε το ΚΥΔ του Μπουνάκη. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι η κυρία πήγε με μισθωτήριο. Και εδώ αρχίζει η κωμωδία. Γιατί αν ισχύει αυτό που λέει η πλευρά Μπουνάκη τότε το σύστημα υποβολής δηλώσεων μπάζει από παντού. Γιατί αν εμφανίζει κάποιος μισθωτήριο από δημόσιες εκτάσεις τότε μπορεί να δηλώνει ότι θέλει. Το παρασκήνιο πάντως λέει ότι ο υπάλληλος Μπουνάκη που έκανε την καταχώριση πήγε σε άλλο ΚΥΔ μεταγραφή το οποίο έχει επίσης δηλώσεις στην Κάρλα. Και σε λίγο θα χρειάζεται να γίνουμε όλοι ντέτέκτιβ. Κατά τα άλλα τα πληροφοριακά συστήματα της Neuropublic και της GAIA Επιχειρείν δουλεύουν ρολόι.

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ

Στο μικροσκόπιο του Μαξίμου έχει μπει το τελευταίο διάστημα και ο «comantande» Δημήτρης, ο αντάρτης... ο οποίος πυκνώνει τις τοποθετήσεις του εναντίον της κυβέρνησης. Μετά τον Δένδια, ο Αβραμόπουλος έσπευσε με ανακοίνωσή του να ταχθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι. Σα να μαζεύονται πολλοί «Ζαπατίστας» στη ΝΔ... αφού εκτός από τον ΥΠΕΘΑ και τον πρώην Επίτροπο, ήδη μετράω τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένω την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στις 15 Οκτωβρίου στην παλαιά Βουλή. Θα μιλήσει σε εκδήλωση, την οποία αναμένεται να διοργανώσει η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών και θα γίνει προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη. Ως γνωστόν οι παρεμβάσεις του κ. Καραμανλή πάντα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αυτή τη φορά θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη.

Στο κάδρο ο Σαλάτας

Μιας και μιλάμε για κράτος δικαίου έχουμε την αίσθηση ότι από τα λεγόμενα της Λάουρα Κοβέσι θα πρέπει να κρατήσουμε την επιμονή στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών, την υποστελέχωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα αλλά και το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν εκβιάζεται. Το τελευταίο έχουμε την αίσθηση ότι έχει αποδέκτες καθώς ουσιαστικά βάζει στο κάδρο τον κ. Σαλάτα. Τι σημαίνει αυτό; Δεν θα μας προκαλέσει καμία εντύπωση αν δούμε τον πρώην δικαστή και πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι εμπλεκόμενος δεδομένου ότι όπως πληροφορούμαστε έχουν πληρωθεί δεσμευμένα ΑΦΜ που δεν έπρεπε να πληρωθούν κατά την ολιγόμηνη θητεία του στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα χρειαστεί γήπεδο όταν θα έλθει η ώρα της δίκης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μένουμε στην Λάουρα Κοβέσι όπου αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε γιατί τελικά δεν ήλθαν στη δημοσιότητα νέες δικογραφίες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι βέβαιο ότι αποφάσισε να αντιμετωπίσει ως ενιαία υπόθεση τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό σημαίνει ότι θα δούμε μια δικογραφία με κατηγορουμένους που δεν μπορεί κανένας να ξέρει τον αριθμό τους. Και μπορεί ο κάθε ένας να αντιληφθεί πως ενιαία έρευνα σημαίνει ότι η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση θα κυριαρχεί και σε αυτή θα υπάρχουν εγκέφαλοι, συμμετέχοντες και υποτακτικοί. Μάλλον θα χρειαστεί στο τέλος γήπεδο για να γίνει η δίκη. Βέβαια για να φτάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αντιμετωπίσει ως μια ενιαία δικογραφία την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να περάσει χρόνος καθώς αρχικά διερεύνησε ξεχωριστές υποθέσεις αλλά στο τέλος κατάλαβε ότι η κομπίνα είχε συστημικό χαρακτήρα. Σε αυτό βοήθησαν και οι αντιδράσεις από το «βαθύ σύστημα» του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινήσεις όπως ο ομαδικός πόλεμος κατά της Τυχεροπούλου και άλλων λίγων υπαλλήλων που αντιστάθηκαν στη σήψη.

Τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ

Την Παρασκευή ως γνωστόν πέρασε από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η έγκριση του πληροφοριακού δελτίου για τη δημόσια πρόταση του Euronext που επιχειρεί να αποκτήσει τον έλεγχο της ΕΧΑΕ. Συγκεκριμένα το Euronext προσφέροντας μια δική του μετοχή για 20 της ΕΧΑΕ επιθυμεί να αποκτήσει το 100% της εταιρίας αλλά η δημόσια πρόταση θα είναι επιτυχής μόνο αν κατά την περίοδο της δημόσιας πρότασης αποκτήσει το 67% δηλαδή τον καταστατικό έλεγχο που του εξασφαλίζει και τη δυνατότητα να κάνει ότι επιθυμεί. Και αυτό σημαίνει ότι με 67% μπορεί να γίνει ακόμα και διασυνοριακή συγχώνευση για όσους αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό. Όμως μαθαίνουμε ότι στο πληροφοριακό δελτίο υπάρχουν και κάποια πονηρά σημεία όπως ότι το Euronext προτίθεται να αγοράσει χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά μετοχές κατά την περίοδο αποδοχής. Δηλαδή θα αγοράζει σε μετρητά ενώ έχει πρόταση ανταλλαγής; Τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο καθώς στην άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς το Euronext πληρώσει 5,98 ευρώ ανά μετοχή τιμή η οποία είναι χαμηλότερη από τη σχέση ανταλλαγής. Και αυτό από μόνο του έχουμε την αίσθηση ότι μπορεί να εγείρει διάφορα νομικά ζητήματα. Μάλιστα για να καταλυφθεί μαθαίνουμε ότι επιστρατεύτηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάμποσες γνωμοδοτήσεις λες και οι νόμοι μπορούν να γίνονται λάστιχο από το τι μπορεί να γράψει ένας δικηγόρος. Είναι και αυτό σημάδι των καιρών. Σημειώνεται ότι η περίοδος αποδοχής θα λήξει στις 17 Νοεμβρίου και μέχρι τότε αναμένονται μεγάλες στιγμές.

Παράδοξη συμπεριφορά ή …;

Την περασμένη Παρασκευή η μετοχή της Euronext έκλεισε στα 124,3 ευρώ και με βάση τη σχέση ανταλλαγής αντιστοιχεί σε τιμή 6,215 ευρώ για τη μετοχή της ΕΧΑΕ η οποία έκλεισε στο ελληνικό Χρηματιστήριο στα 6,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μετοχή της ΕΧΑΕ διαπραγματεύεται με Premium έναντι αυτής της Euronext. Και αυτό κάτι δείχνει. Δεν έχει λογική να αγοράζει κάποιος μετοχές ΕΧΑΕ σε αυτές τις τιμές αν πιστεύει ότι θα πετύχει η δημόσια πρόταση γιατί απλά ανταλλάσσοντας τις μετοχές του θα γράψει ζημιά. Η λογική θα ήταν να πουλήσει ΕΧΑΕ και να αγοράσει Euronext ή να πουλήσει ΕΧΑΕ και να πάρει ζεστά και μετρητά περίπου 30 λεπτά πάνω από την τιμή που προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής. Και το περίεργο είναι ότι μέχρι στιγμής ούτε οι μεγάλοι παίκτες κάνουν arbitrage για να κερδίσουν από τη διαφορά αποτίμησης.

Θα στείλει πάλι εξώδικο;

Δεν ξέρουμε αν τελικά ο Μανούσος Μανουσάκης θα στείλει εξώδικο στα Κυπριακά Μέσα ή τον κ. Χριστοδουλίδη όπως κάνει όταν δεν του αρέσουν αυτά που γράφονται από Ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου έχουν αρχίσει να ξεφύγουν και ο τρόπος που μίλησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δείχνει και το μέγεθος της οργής που υπάρχει στους αδελφούς Κυπρίους. Και ο κ. Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε προσωπικά στον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και όχι στην ελληνική κυβέρνηση. Γιατί πως αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος το γεγονός ότι δήλωσε επί λέξη «Να αναφέρω ότι πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και μάλιστα εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση» προσθέτοντας ότι «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ». Και τα λόγια για τις πηλρωμένες καταχωρήσεις είναι βαριά έως πολύ βαριά. Τόσο βαριά που μπορεί να οδηγήσουν το Μαξίμου σε δυναμικές αποφάσεις για τον ΑΔΜΗΕ και τον κ. Μανουσάκη.

Τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος

Τέλος καλό όλα καλά. Το σήριαλ της πώλησης της Telekom Romania Mobile έληξε και ο όμιλος ΟΤΕ θα βάλει στο ταμείο γύρω στα 40 εκατ. ευρώ και το κυριότερο θα απαλλαγεί από μια αιμορραγία ετών γεγονός που θα φανεί στα αποτελέσματα του ομίλου. Αυτά θα φανούν στα αποτελέσματα του ενιαμήνου του Οργανισμού που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 13 Νοεμβρίου. Πέραν των 40 εκατ. ευρώ υπάρχει και ο συμψηφισμός αναβαλλόμενης φορολογικής ζημιάς 100 εκατ. ευρώ πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο για τους επενδυτές είναι ποιο θα είναι το ταμείο του μερίσματος που θα γίνει από την πώληση της Telekom Romania Mobile και φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από όσο έχει αρχικά υπολογιστεί.

Μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ με τρελή ζήτηση

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ιντραλότ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζήτηση από το εξωτερικό ήταν πολύ ισχυρή καθώς είχε γίνει πολύ καλή προετοιμασία και το επιχειρηματικό σχέδιο έπεισε τους επενδυτές για τις προοπτικές του εγχειρήματος της συνένωσης δυνάμεων με την Baly’s.Συγκεκριμένα η τιμή διάθεσης είναι 1,1 ευρώ ανα μετοχή μετοχή με προσφορές υπετριπλάσιες της προσφοράς στα 1,3 δις ευρώ και τελικό ποσό που θα αντληθεί είναι της τάξεως των 430 εκ ευρώ. Και αυτό όχι τυχαία καθώς υπολογίζεται ότι το νέο ενιαίο σχήμα Intralot-Bally’s θα έχει αξία ύψους 3,8 δισ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 750 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Intralot. Με βάση τα pro-forma αποτελέσματα των τελευταίων δώδεκα μηνών (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025), οι δύο εταιρείες συνδυαστικά δημιουργούν έσοδα 1,096 δισ. ευρώ (η Intralot μόνη της το 2024 είχε έσοδα 376 εκατ. ευρώ), EBITDA 478 εκατ. ευρώ με συνέργειες και καθαρά Κέρδη περίπου 180 εκατ. ευρώ (pro-forma, με συνέργειες). Σημειώνεται ότι ο όμιλος Ιντρακόμ και ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης θα έχουν στην νέα εταιρία περί το 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Και η συμμετοχή στην αύξηση δείχνει ότι υπάρχει προσδοκία για υπεραξίες σε μια εταιρία που θα αποτιμάται χαμηλότερα από την αξία της.

Πτώση κερδών λόγω … μπόνους

Είναι πολύ ωραίοι εκεί στην Πλαστικά Κρήτης. Διαβάζουμε στις οικονομικές καταστάσεις «Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι ότι για το 2025 το επίπεδο πωλήσεων θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2024 αλλά θα υπάρξει μια κάμψη της τάξης του 20% στην κερδοφορία, ως απόρροια της αύξηση του μισθολογικού κόστους, των υψηλών τιμών ενέργειας το πρώτο ήμισυ του έτους και ανταγωνιστικών πιέσεων που δεν επέτρεψαν την αύξηση των τιμών πώλησης ώστε να καλυφθεί η αύξηση του κόστους, όπως επίσης και του ειδικού μπόνους που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση για εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανώτερα και ανώτατα στελέχη, το οποίο θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης του 2025». Πολύ ωραία τα λέει η εισηγμένη αλλά αν κάνουμε λογαριασμό η μείωση στην κερδοφορία θα είναι γύρω στα 8,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά αν δεν κάνουμε λάθος τα 5,7 εκατ. ευρώ είναι από τα bonus που μοιράζονται βασικοί μέτοχοι και διοικούντες. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της πτώσης οφείλεται στα μπόνους. Πάρα πολύ ωραία.