Κοβέσι σε Politico για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάτη με τις επιδοτήσεις της ΕΕ δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα

«Στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ότι η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματική και άρτια οργανωμένη, με εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων» δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου της Λάουρα Κοβέσι
Eurokinissi
Η διαφθορά που σχετίζεται με επιδοτήσεις για τη γεωργία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τη Σλοβακία, προειδοποίησε την Πέμπτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Ένα τεράστιο σκάνδαλο απάτης σε βάρος της ΕΕ, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, συγκλόνισε την Αθήνα μέσα στο 2025, αφού πολλοί Έλληνες έλαβαν αδικαιολόγητα αγροτικές επιδοτήσεις για εκτάσεις που δεν κατείχαν ή για γεωργικές εργασίες που δεν εκτέλεσαν. Πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί υπέβαλαν παραίτηση εξαιτίας της φερόμενης εμπλοκής τους στο σκάνδαλο.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, δήλωσε σε συνέντευξή της στο POLITICO ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

«Δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι διαφορετική. Έχουμε εντοπίσει απάτες με τις επιδοτήσεις σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη, η διαφορά είναι το πόσο και πόσες υποθέσεις υπάρχουν», τόνισε η Ρουμάνα εισαγγελέας.

«Στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ότι η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματική και άρτια οργανωμένη, με εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Αλλά βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα και σε άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, που αποτελούν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα ελκυστικός στόχος για παράνομες δραστηριότητες.

Η επιστολή Έλληνα αγρότη στην Κοβέσι

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Κόβεσι αποκάλυψε ότι έλαβε επιστολή από έναν Έλληνα αγρότη που διαμαρτυρόταν πως οι έντιμοι αιτούντες αποκλείστηκαν από τα κονδύλια της ΕΕ, επειδή άλλοι κατέφυγαν σε δωροδοκίες. «Ας μιλήσουμε γι’ αυτό: πώς έμειναν εκτός οι έντιμοι αγρότες», σημείωσε.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Κόβεσι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία κορονοϊού για να διανείμει τεράστια κονδύλια σε χώρες που προσπαθούν να ανακάμψουν.

Εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούν το RRF εξετάζονται αυτήν την εποχή από την Ευρωπαϊκή Δημόσια Εισαγγελία.

«Τώρα έχουμε τα κονδύλια του RRF. Φυσικά, η οργανωμένη εγκληματικότητα έχει στραφεί εκεί γιατί μπορεί να βγάλει χρήματα», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη.

Η Κόβεσι μίλησε για το τελωνείο του Πειραιά, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας, όπου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν κατασχέσει χιλιάδες κοντέινερ με κινέζικα προϊόντα, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κατάσχεσης αυτού του είδους που έχει γίνει στην ΕΕ, στο πλαίσιο έρευνας για αποφυγή πληρωμής ειδικών δασμών.

Το μήνυμα που ήθελε να στείλει στους υπαίτιους της απάτης ήταν ξεκάθαρο: «Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν, δεν υπάρχουν πια ασφαλή καταφύγια. Ανακαλύψαμε μια νέα ήπειρο του εγκλήματος. Η οργανωμένη εγκληματικότητα δυναμώνει εξαπατώντας την ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Κοβέσι: «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα»

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι υποθέσεις, η Κοβέσι ζητά αύξηση του προσωπικού της, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες χώρες, με επιπλέον Ευρωπαίους εισαγγελείς και εξειδικευμένους εθνικούς οικονομικούς ερευνητές, από την αστυνομία, το τελωνείο και τις φορολογικές αρχές, που θα ασχολούνται αποκλειστικά με τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας.

«Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Όλοι πλήττονται από τη διαφθορά και τις οικονομικές απάτες», συνέχισε. Ορισμένες έρευνες συναντούν εμπόδια, ιδίως όταν υπάρχει υπόνοια πολιτικής εμπλοκής.

Στην Ελλάδα, η ομάδα της Κόβεσι χειρίζεται δεκάδες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη κακοδιαχείριση κονδυλίων της ΕΕ σε σχέση με το τραγικό δυστύχημα τρένου στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει απορρίψει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας για τη λήψη μέτρων κατά δύο πρώην υπουργών μετά το δυστύχημα.

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα», επανέλαβε.

Η κυβέρνηση επίσης εμπόδισε έρευνα για υπουργούς που φέρονται εμπλεκόμενοι στην απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η Εισαγγελία ερευνά τον ρόλο επιχειρηματιών, πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), αρμόδιου για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εξελιχθεί σε σύμβολο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων», τόνισε στην συνέντευξη Τύπου. «Όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, η δικαστική έρευνα δεν μπόρεσε να προχωρήσει όσο θα έπρεπε λόγω του ελληνικού Συντάγματος».

«Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει τηλεοπτικό reality show»

Λόγω ειδικής συνταγματικής διάταξης, μόνο το ελληνικό κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να διώκει μέλη ή πρώην μέλη της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Δημόσια Εισαγγελία έχει θέσει το ζήτημα τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στις ελληνικές αρχές, οι οποίες έχουν διαβεβαιώσει ότι σκοπεύουν να αλλάξουν τη σχετική διάταξη.

Αναφορικά με τις προσπάθειες εκφοβισμού των ερευνητών της στην Ελλάδα, η Κόβεσι σημείωσε:

«Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει τηλεοπτικό reality show. Γάτα με κουδούνι δεν πιάνει ποντίκια. Η ΕΕΔΕ παραμένει εδώ. Παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού, είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας στην Αθήνα.»

