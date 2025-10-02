Πλακιάς για καταγγελίες λαθρεμπορίου στα Τέμπη: ««Δεν βρέθηκε ένας να πάει στοιχεία στην Κοβέσι»

Τη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι και όσα ανέφερε για τα Τέμπη, σχολιάζει ο Νίκος Πλακιάς, με ανάρτησή του στο X.

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε στα Τέμπη τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην αποστοφή της εισαγγελέως σχετικά με τη φημολογία περί λαθρεμπορίου καυσίμων και τον ρόλο που ενδέχεται να έπαιξαν τα λαθραία καύσιμα στην τραγωδία.

Όπως αναφέρει ο κ. Πλακιάς, η Λάουρα Κοβέσι απάντησε σε σχετική ερώτηση: «Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».

«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι, εμείς τα ξέραμε», λέει ο Νίκος Πλακιάς και συνεχίζει: «Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι;», αναφερόμενος στο ότι εκ της απάντησης της εισαγγελέως, προκύπτει πως δεν έχει στη διάθεσή της τέτοια στοιχεία ή τέτοια καταγγελία. «Είτε μας κορόιδευαν ή η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον», καταλήγει.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Κοβέσι σήμερα: (Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. ) Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε . Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβεσι ; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε . Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

Διαβάστε επίσης