Πάνος Ρούτσι: «Αν νομίζουν πως θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος – Όταν λέω “μέχρι τέλους”, το εννοώ»

Ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι, επανέλαβε ότι «θα πάω μέχρι τέλους, έχω δικαίωμα να και δεν θα μου το στερήσει κανένας αυτό», μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (02/10) στο OPEN.

Ο κ. Ρούτσι, «εξαπολύοντας» νέα επίθεση στην κυβέρνηση, είπε: «Μην τολμήσουν στην κυβέρνηση να πάνε για την εκταφή του παιδιού μου χωρίς τους γονείς και ιατροδικαστή δικό μου».

Ο πατέρας του Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητά να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για την εκταφή και περαιτέρω διερεύνηση της σορού του παιδιού του.

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε πως «δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”».

«Όσον αφορά την εκταφή του παιδιού μου –είναι 18 μέρες τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα– έχει δοθεί εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος να γίνει εκταφή. Το ξαναλέω: Δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για το τεστ DNA. Θέλουμε να υπάρχει δικός μας ιατροδικαστής, που δεν μας το επιτρέπουν. Υπάρχουν ώρες που αισθάνομαι πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε. Δικαίωμά μου είναι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί μού στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, εάν νομίζουν ότι είναι “καθαροί”. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος», επεσήμανε ακόμη.

Διαβάστε επίσης