Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει»

Ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι, εξέφρασε απόψε (26/09) την πρόθεση να συνεχίσει την απεργία πείνας, μετά την απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει το αίτημά του για την άδεια εκταφής του γιου του, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Ραζής

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα: Μέχρι τέλους. Γιατί, αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω, θέλουν δικαίωση και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει», ανέφερε απόψε (26/09) ο κ. Ρούτσι.

Η εισαγγελική παραγγελία

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας παρήγγειλε προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας να διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθούν δείγματα της σορού του Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Κατά πληροφορίες, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταφή αφορά την ταυτοποίηση γενετικού υλικού (DNA) της σoρού του γιου του.

Διαβάστε επίσης