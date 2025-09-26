Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου, οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο των τεχνών, επισκέφτηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26/09) τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα.

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Ραζής

Ο Φοίβος Δεληβοριάς τόνισε ότι «ήρθαμε να συμπαρασταθούμε, όπως τόσος άλλος κόσμος. Θα ήθελα απλώς να πω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, που δόθηκε η εντολή για την εκταφή, δεν είναι αρκετό για τον Πάνο Ρούτσι και τα αιτήματά του. Πολύ σημαντικό είναι να εγκριθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να μπορέσει όλο αυτό να μπει στη δικογραφία και να γίνει σωστά η δίκη. Να απαντηθεί το ερώτημά τους, το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία και όλους εμάς».

Η Νατάσα Μποφίλιου υπογράμμισε πως «ήρθαμε εδώ όπως όλοι οι άνθρωποι για να δείξουμε τη συμπαράστασή μας και να δώσουμε δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο και όλους όσοι παλεύουν για την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη και να τους υποσχεθούμε ότι κανένας δεν θα βρει οξυγόνο μέχρι να απαντηθούν τα δικαιώματά τους και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα είμαστε εδώ για όσο χρειαστεί, να δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους· εμείς και όλη η κοινωνία».

