Τέμπη: Διατάχθηκε εκταφή και του γιου του Παύλου Ασλανίδη, Δημήτρη
Την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας με σκοπό την ταυτοποίηση μέσω DNA
Με απόφαση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας διατάχθηκε η εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.
Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA. Παρόμοια διαδικασία είχε ακολουθηθεί και για την περίπτωση του γιου του Πάνου Ρούτσι. Ωστόσο, σύμφωνα με διάταξη της Προέδρου Εφετών, απορρίφθηκαν συνολικά τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών ή άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων.
