Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

Σε εξέλιξη είναι η γενική 24ωρη απεργία που ορίστηκε για σήμερα, 1 Οκτωβρίου, μετά το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ με τους πολίτες να αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Αποχώρησε ο Πάνος Ρούτσι για λόγους ασφαλείας

Λόγω των συγκεντρώσεων που είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται σε σκηνή στην πλατεία του μνημείου αγνώστου στρατιώτη για 16η ημέρα πραγματοποιώντας απεργία πείνας, αποχώρησε από το σημείο «για λόγους ασφαλείας».

Αναμένεται να επιστρέψει μετά το πέρας των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι γιατροί του έχουν συστήσει να σταματήσει την απεργία πείνας για λόγους , ενώ οι πολίτες με μήνυμα στην σκηνή καλούνται να μην τον απασχολούν για να μην επιβαρύνεται η υγεία του.

Στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων έχει επηρεαστεί η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αφού οι εργαζόμενοι σε Μετρό, λεωφορεία, προαστιακό, τρένα αλλά και στα πλοία συμμετέχουν στην απεργία. Την ίδια στάση κρατούν και οι οδηγοί ταξί.

Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε απεργία για την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την ασφάλεια των συγκοινωνιών, απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και μέτρα κατά της ακρίβειας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Αθηνάς.

