Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων έχει επηρεαστεί η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αφού οι εργαζόμενοι σε Μετρό, λεωφορεία, προαστιακό, τρένα αλλά και στα πλοία συμμετέχουν στην απεργία. Την ίδια στάση κρατούν και οι οδηγοί ταξί.

Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε απεργία για την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την ασφάλεια των συγκοινωνιών, απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και μέτρα κατά της ακρίβειας.

