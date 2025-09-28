Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού - Το μήνυμά του για τον Πάνο Ρούτσι

Την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του όπου σχολίασε τα τεκταινόμενα της εβδομάδας, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, τονίζοντας πως «η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν. Αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας».

«Στην ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έθεσα όλα τα ζητήματα. Τόνισα ότι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλά 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να αποσύρει το casus belli. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων. Για την κατάσταση στη Γάζα ήμουν ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι του Ισραήλ, αλλά οι φίλοι οφείλουν να λένε αλήθειες. Στηρίζουμε τη λύση δύο κρατών. Η δημιουργία ενός κυρίαρχου, δημοκρατικού βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους πρέπει να είναι η κατάληξη μιας πολιτικής διαδικασίας. Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία υπογράμμισα ότι, ειδικά εμείς που κουβαλάμε ως έθνος το διαρκές τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε υπό καμία συνθήκη τη βίαιη αλλαγή των συνόρων από καμία αναθεωρητική δύναμη», σχολίασε ο πρωθυπουργός αναφορικά με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: