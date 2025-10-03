Μαρινάκης: «Η κυρία Κοβέσι γκρέμισε δύο παραμύθια της αντιπολίτευσης»

«Εκδόθηκε αντι-NAVTEX δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε. Όλα είναι υπό έλεγχο», είπε αναφορικά με την τουρκική Navtex για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο που εξέδωσε χθες το βράδυ η Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΙ.

Σχετικά με δηλώσεις για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Αρέσει ο τίτλος περί διαφοροποίησης. Έχουμε πει ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως είπε και ο κ. Δένδιας, στεκόμαστε δίπλα του. Το τι θα γίνει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Αλίμονο αν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος ή στέλεχος της αντιπολίτευσης διανοείτο να πει ότι η μια εξουσία μπορεί να υποδεικνύει σε άλλη εξουσία τι να κάνει. Τότε η Ελλάδα θα γίνει Μπανανία. Δεν πρόκειται η ΝΔ ποτέ να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Όποιος θέλει να κάνει υποδείξεις στη Δικαιοσύνη αποτελεί μια ξεκάθαρη απειλή»

Για την Ευρωπαία εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, είπε ότι συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές, ενώ για την κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στάσης. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να αλλάζει τη συζήτηση και αντί να μιλάμε για τον χαμηλότερο πληθωρισμό να ασχολούμαστε με άλλα θέματα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη «η κυρία Κοβέσι γκρέμισε δύο παραμύθια της αντιπολίτευσης». Πρώτον ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι μόνο στην Ελλάδα και δεύτερον ότι υπάρχει συγκάλυψη.

«Το Σύνταγμα θα αλλάξει με βάση τις αποφάσεις των βουλευτών της χώρας. Ήδη ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι στα προς αναθεώρηση είναι και το συγκεκριμένο άρθρο», απάντησε για την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος.

