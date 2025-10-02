LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

«Η μείωση τιμών σε 1000 κωδικούς σε σούπερ μαρκετ είναι θετική εξέλιξη , είναι ζήτημα ευθύνης και συνοχής», ανέφερε αρχικά για το θέμα της ακρίβειας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση συντακτών.

Για τις τιμές ενέργειας είπε πως φαίνεται ότι επιστρέφουμε σε τιμές 2021 και η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει όποτε χρειαστεί.

Παρακολουθήστε τη σημερινή (02/10) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.