Μαρινάκης για fake news της φωτογραφίας Μητσοτάκη – Τραμπ: Δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα

Στην κυκλοφορία fake news σχετικά με την επίσημη φωτογραφία του ελληνικού πρωθυπουργικού ζεύγους με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η φωτογραφία τραβήχθηκε στο πλαίσιο δεξίωσης που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την 80η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και ανάλογες έβγαλαν όλοι οι καλεσμένοι. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μέσω των κοινωνικών δικτύων κυκλοφόρησαν δήθεν πληροφορίες πως το ζεύγος Τράμπ φωτογραφήθηκε μόνο του και στη συνέχεια προστέθηκε δίπλα σε άλλους ηγέτες κρατών με φωτομοντάζ. Κάποιες αναρτήσεις στα social media μάλιστα, αναφέρουν πως η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε με «ομοίωμα» του ζεύγους Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης όμως, η φωτογραφία εστάλη προς την ελληνική κυβέρνηση μέσω επίσημης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον Λευκό Οίκο. «Υπάρχει διαθέσιμο το μήνυμα στις 23 Σεπτεμβρίου, όπου μας επισυνάπτουν τη φωτογραφία», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Όλοι αυτοί που διακίνησαν τα fake news αυτά, θα πρέπει τώρα ή να ζητήσουν συγγνώμη ή να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έκαναν το φωτομοντάζ, δεν ξέρω για ποιο λόγο», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: «Είναι λυπηρό να χάνουμε χρόνο για τέτοιες αστειότητες στην ενημέρωση των πολιτών, αλλά υπάρχει κόσμος που μπορεί να έχει πιστέψει τα fake news ή και πιο σοβαρά fake news, όπως στην υπόθεση της μικρής Μαρίας, που παραλίγο να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα».

Είναι λυπηρή η δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα, επισήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να απονομιμοποιούμε αμέσως τα deep fakes

Στην ουσία των fake news είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη ομιλία του προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις οι οποίες αμφισβητούν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει σήμερα η πατρίδα μας. Ναι, θα δούμε πάλι έξαρση του λαϊκισμού, θα δούμε περισσότερα fake news, θα δούμε σενάρια συνομωσίας» προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους βουλευτές της ΝΔ και συμπλήρωσε: «Θα δούμε, δυστυχώς, την τεχνητή νοημοσύνη να εισβάλλει στη ζωή μας και στην πολιτική μας δραστηριότητα και θα χρειαστεί μεγάλη εγρήγορση και μεγάλη ταχύτητα για να απονομιμοποιούμε αμέσως τα λεγόμενα deep fakes, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους».