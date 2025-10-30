Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου
Στα 41 ονόματα που αποτελούν το επιστημονικό συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κ.κ. Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Χουλιαράκης και Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Στα 41 άτομα που είναι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνονται επιστήμονες, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίασή τους τόνισε: «Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης».
«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.
Οι 41 επιστημονικοί σύμβουλοι του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε 41 επιστημονικούς συμβούλους του Ινστιτούτου του. Πρόκειται για 29 άνδρες και 12 γυναίκες. Αναλυτικά, είναι οι εξής:
- Χάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2104 και 2018-2022)
- Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Δρ., διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑ
- Ισιδώρα Βασίλη, Πολιτική Μηχανικός, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
- Νίκος Βαφέας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2019)
- Ηλίας Γεωργαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Γιάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
- Ακρίτας Καϊδατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.
- Ιωάννης Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Εράσμους - Ρότερνταμ
- Ευάγγελος Κανούλας, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ
- Σπύρος Κασάπης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον
- Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Δώρα Κοτσακά, Ερευνήτρια, Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών
- Μαριάννα Κουριδάκη, Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
- Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
- Βασίλης Κωστάκης, Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ
- Ζωρζέττα Λάλη, Πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Δημήτρης Λιάκος, Οικονομολόγος
- Νατάσα Λοΐζου Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας
- Άρης Μαγκλάρας, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού
- Λεωνίδας Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δ.Π.Θ.
- Θωμάς Μαλούτας, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
- Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.
- Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης και Συγγραφέας
- Πάνος Νικολαΐδης, Οικονομολόγος
- Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος
- Ήρα - Ηλιάννα Παπαδοπούλου, Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών
- Γιώργος Πετράκος, Οικονομολόγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025)
- Γιώργος Πλουμπίδης, Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCL
- Θάνος Λιοντήρης - Πολυμενέας, Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
- Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
- Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.
- Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας
- Ευγενία Φωτονιάτα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Γιώργος Χουλιαράκης, Υπουργός Οικονομικών 2015-2019