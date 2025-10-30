Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

Στα 41 ονόματα που αποτελούν το επιστημονικό συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κ.κ. Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Χουλιαράκης και Τριαντάφυλλος Αλμπάνης 

Newsbomb

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

Ο Αλέξης Τσίπρας 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στα 41 άτομα που είναι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνονται επιστήμονες, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίασή τους τόνισε: «Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης».

«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι 41 επιστημονικοί σύμβουλοι του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε 41 επιστημονικούς συμβούλους του Ινστιτούτου του. Πρόκειται για 29 άνδρες και 12 γυναίκες. Αναλυτικά, είναι οι εξής:

  1. Χάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  2. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2104 και 2018-2022)
  3. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Δρ., διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑ
  4. Ισιδώρα Βασίλη, Πολιτική Μηχανικός, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
  5. Νίκος Βαφέας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  6. Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  7. Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2019)
  8. Ηλίας Γεωργαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  9. Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  10. Γιάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
  11. Ακρίτας Καϊδατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.
  12. Ιωάννης Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Εράσμους - Ρότερνταμ
  13. Ευάγγελος Κανούλας, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ
  14. Σπύρος Κασάπης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον
  15. Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  16. Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  17. Δώρα Κοτσακά, Ερευνήτρια, Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών
  18. Μαριάννα Κουριδάκη, Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  19. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  20. Βασίλης Κωστάκης, Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ
  21. Ζωρζέττα Λάλη, Πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  22. Δημήτρης Λιάκος, Οικονομολόγος
  23. Νατάσα Λοΐζου Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας
  24. Άρης Μαγκλάρας, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού
  25. Λεωνίδας Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δ.Π.Θ.
  26. Θωμάς Μαλούτας, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  27. Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.
  28. Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης και Συγγραφέας
  29. Πάνος Νικολαΐδης, Οικονομολόγος
  30. Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  31. Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος
  32. Ήρα - Ηλιάννα Παπαδοπούλου, Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών
  33. Γιώργος Πετράκος, Οικονομολόγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  34. Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025)
  35. Γιώργος Πλουμπίδης, Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCL
  36. Θάνος Λιοντήρης - Πολυμενέας, Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
  37. Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  38. Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.
  39. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας
  40. Ευγενία Φωτονιάτα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  41. Γιώργος Χουλιαράκης, Υπουργός Οικονομικών 2015-2019

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΕΛΛΑΔΑ

H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Πάτρα-Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC

16:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα άδεια»: Ο Αμερικανός που έκανε την παράλληλη δουλειά του επιχείρηση

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου, Χουλιαρακης, Μαρατζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα - Όλα τα ονόματα και η καλλιτεχνική έκπληξη 

16:12LIFESTYLE

Real View: Η νέα βραδινή εκπομπή του OPEN

16:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»

16:04LIFESTYLE

Στην αγκαλιά του Φάνη: Η ερωτευμένη Αντωνά και ο Γιώργος Καράβας αποκαλύπτονται

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένη νταλίκα στον κόμβο Καλυφτάκη - Μεγάλες καθυστερήσεις

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Σεπτέμβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός πάνω από τη Βαλτική: Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό - Δεύτερη επιχείρηση εντός της ίδιας εβδομάδας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πρώην ληστής τραπεζών είχε προειδοποιήσει για κενά ασφαλείας στο μουσείο

15:51ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στο γαλλικό κοινοβούλιο: Υπερψηφίστηκε για πρώτη φορά πρόταση του κόμματος Λε Πεν - «Πέρασε» με μία μόνο ψήφο

15:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούχοι και πότε θα λάβουν έως 800 ευρώ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης το Πεκίνο

15:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Αμετάβλητα στο 2% τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προσγειώθηκαν στην Γαλλία οι «πράσινοι»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Χειροπέδες σε οδηγό που μετέφερε παράνομα 200 αιγοπρόβατα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση λευκού καρχαρία στέλνει στο νοσοκομείο 46χρονο - 12 τα περιστατικά φέτος στα νερά των Φλόριντα Κις

15:25WHAT THE FACT

Το «6-7» είναι η «λέξη της χρονιάς» για το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Red Bull Wind Masters: Η Ελλάδα αποκτά το δικό της κορυφαίο windsurf event

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ντόρας Μπακογιάνη - Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων: «Να μην είμαστε αλαζόνες» - «Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες για τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

14:33ME TO N & ME TO Σ

Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

16:04LIFESTYLE

Στην αγκαλιά του Φάνη: Η ερωτευμένη Αντωνά και ο Γιώργος Καράβας αποκαλύπτονται

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο: Θρήνος και οργή για την 37χρονη - «Ήταν υπόδειγμα μητέρας»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Χουάν Κάρλος της Ισπανίας: Μιλά πρώτη φορά για τις φήμες περί σχέσης με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ