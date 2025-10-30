Γαβρόγλου, Χουλιαράκης, Μαραντζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα

Ολοκληρώθηκε η μακρά διαδικασία της αναζήτησης των προσώπων που θα στελεχώσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.

Την ανακοίνωση έκανε με ανάρτησή του ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων: "Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης".

Μεταξύ των προσώπων που ανακοινώθηκαν είναι και προσωπικότητες που έχουν συστρατευθεί και στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι στόχος του δεν είναι να πάρει "διαζύγιο" από το παρελθόν, αλλά να διατηρήσει στελέχη τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι είχαν θετικό αποτύπωμα.

Μεταξύ αυτών για παράδειγμα είναι ο πρώην υπ. Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο Οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος, η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο πρωην υπ. Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο καθηγητής Βαλκανικών Σπουδών Νίκος Μαρατζίδης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η παρουσία του γνωστού σκηνοθέτη και συγγραφέα Θέμη Μουμουλίδη.

Τι είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο

Το επιστημονικό συμβούλιο φαίνεται πως θα αποτελέσει το κλειδί το όποιου μελλοντικού πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα καθώς θα κληθεί να αναλάβει την παραγωγή των πολιτικών θέσεων που θα προβάλει ο νέος πολιτικός φορέας αν και όταν αυτός διαμορφωθεί.

Η παραγωγή αυτών των θέσεων θα είναι αρμοδιότητα του επιστημονικού συμβουλίου, το οποίο θα αναφέρεται απευθείας στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό και θα είναι επιφορτισμένο με την παραγωγή προτάσεων, θέσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Το Συμβούλιο δηλαδή, θα έχει τον ρόλο ενός «εργοστασίου παραγωγής» που θα τροφοδοτεί μελλοντικά στελέχη με άμεση και εξειδικευμένη επιχειρηματολογία για όλα τα θέματα.

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα , Χημικός Μηχανικός, Δρ Οικονομικής Επιστήμης, πρώην Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις οικονομικές επιπτώσεις των δημόσιων επενδύσεων, καθώς και σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Αναπληρώτρια Συντονίστρια αναλαμβάνει η Δώρα Κοτσακά , Δρ Πολιτικής Επιστήμης με εικοσαετή εμπειρία σε φορείς έρευνας/τεκμηρίωσης και think tank. Εξειδικεύεται στα κοινά αγαθά, την ομότιμη παραγωγή και τις ανοιχτές τεχνολογίες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ποιος θα είναι ο ιδεολογικός κορμός

Ο ιδεολογικός κορμός γύρω από τον οποίο θα κινούνται οι προτάσεις και οι θέσεις του Συμβουλίου θα εκπορεύεται από τη Νέα Εθνική Πυξίδα και τον Νέο Πατριωτισμό που έχει περιγράψει σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας.

Η Νέα Εθνική Πυξίδα άλλωστε, έχει χαρακτηριστεί και το πολιτικό «μανιφέστο» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο του 2025 και αφορά τη διαμόρφωση μιας «ισχυρής και αυτοδύναμης Ελλάδας με πολυδιάστατη στρατηγική και όχι πρόθυμος ακόλουθος», ώστε να μπορεί να απαντά στις ραγδαίες γεωπολιτικές μετατοπίσεις.