Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υποδέχθηκε τον Μαμντάνι: Συνεργασία για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων

Ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον κ. Μαμντάνι για την εκλογή του, κάνοντας λόγο για «ένδειξη ελπίδας για πολλούς Νεοϋορκέζους»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

GANP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια σημαντική πρώτη επίσημη συνάντηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επισκέφθηκε την έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, όπου τον υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων της πόλης.

Η επίσκεψη του δημάρχου Μαμντάνι εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του με θεσμικούς και κοινοτικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε βασικά κοινωνικά ζητήματα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης κοινωνικών ομάδων που αισθάνονται αποκλεισμένες, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Εκκλησίας στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την τοπική Εκκλησία και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, ειδικά σε περιοχές όπως η Αστόρια, όπου η ελληνική κοινότητα έχει ισχυρή παρουσία. Η υποστήριξη των ευάλωτων πολιτών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, όπως επεσήμανε.

Προοπτικές συνεργασίας για την κοινωνική συνοχή της Νέας Υόρκης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον κ. Μαμντάνι για την εκλογή του, κάνοντας λόγο για «ένδειξη ελπίδας για πολλούς Νεοϋορκέζους» και για «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διακυβέρνηση και τη δημοκρατία». Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της στήριξης κοινωνικών ομάδων που αισθάνονται περιθωριοποιημένες, σημειώνοντας ότι η Εκκλησία λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί μια θετική αρχή στη συνεργασία μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της δημοτικής αρχής της Νέας Υόρκης, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων και την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της μεγαλούπολης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
