Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της Βηρυτού έπειτα από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ λιβανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Οπτικό υλικό του AFP δείχνει καπνό να υψώνεται από νότιες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου -κατά το Ισραήλ προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν-, που βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά αφότου η χώρα αυτή σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου.

Δεν υπήρξε ούτε προειδοποίηση, ούτε διαταγή σε κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους πριν από τους βομβαρδισμούς.

