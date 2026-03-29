Ξύπνησαν μνήμες Κραν Μοντανά - Στις φλόγες κλαμπ με 750 θαμώνες κοντά στο Στρασβούργο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μεγάλο κλαμπ κοντά στα γαλλο-γερμανικά σύνορα, στο οποίο διασκέδαζαν περίπου 750 άτομα και χρειάστηκε να το εκκενώσουν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί σε μία ευτυχή εκδοχή της τραγωδίας του Κραν Μοντανά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Ωστόσο, τρία άτομα νοσηλεύτηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λόγω της «συνολικής κατάστασης». Δεν τραυματίστηκαν, αλλά στρεσαρίστηκαν και ως εκ τούτου νοσηλεύτηκαν, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

L'incendie s'est propagé avec une extrême rapidité ce dimanche, vers 3h45, dans la boîte de nuit le K Club à Kehl, à la frontière allemande avec Strasbourg. Quelque 750 personnes présentes dans la boîte de nuit au moment des faits ont été évacuées.

Σύμφωνα με αναφορές, πρόκειται για το «K Club Kehl», το οποίο βρίσκεται κοντά στο Στρασβούργο, στην περιοχή Ortenau.

Συνολικά, το κλαμπ προσφέρει χώρο για έως και 1.500 επισκέπτες με 400 θέσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα παρακείμενα κτίρια δεν κινδυνεύουν από τη φωτιά.

Τουλάχιστον 80 πυροσβέστες, αστυνομία και υπηρεσίες διάσωσης είχαν απομακρυνθεί τις πρώτες πρωινές ώρες, είπε η εκπρόσωπος. Ακόμη και ώρες αργότερα, η πυροσβεστική χρειάστηκε να σβήσει τη φωτιά.

Μόνο όταν ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες θα μπορούσαν να εισέλθουν στο κτίριο οι ανακριτές της πυρκαγιάς του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών.

Αρκετοί μάρτυρες έχουν ανακριθεί για να διαπιστωθεί η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Η επιχείρηση συνεχιζόταν ακόμη το πρωί της Κυριακής.