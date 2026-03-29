Ισραηλινή επιδρομή στην Τεχεράνη - Πύραυλος στα γραφεία του Al Araby του Κατάρ
Οι εργαζόμενοι εκκένωσαν τον κτήριο ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το κανάλι ειδήσεων του Κατάρ Al Araby μετέδωσε την Κυριακή ότι ισραηλινός πύραυλος χτύπησε το κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του στην Τεχεράνη, προκαλώντας ζημιές.
«Ισραηλινός πύραυλος χτυπά το κτίριο του τηλεοπτικού καναλιού Al Araby στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη... εκτεταμένες ζημιές και διακοπή της ζωντανής μετάδοσης», ανέφερε το κανάλι σε ανάρτησή του στο X.
Πλάνα από το εσωτερικό του γραφείου έδειχναν σπασμένα παράθυρα, θρυμματισμένα τζάμια και συντρίμμια. Έξω από το κτίριο, οι εικόνες έδειχναν τους δρόμους καλυμμένους με συντρίμμια, καθώς και ζημιές στα γύρω κτίρια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επεισόδιο τα ξημερώματα στα Εξάρχεια: 114 προσαγωγές
19:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο
09:55 ∙ WHAT THE FACT