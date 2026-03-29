Ισραηλινή επιδρομή στην Τεχεράνη - Πύραυλος στα γραφεία του Al Araby του Κατάρ

Το κανάλι ειδήσεων του Κατάρ Al Araby μετέδωσε την Κυριακή ότι ισραηλινός πύραυλος χτύπησε το κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του στην Τεχεράνη, προκαλώντας ζημιές.

«Ισραηλινός πύραυλος χτυπά το κτίριο του τηλεοπτικού καναλιού Al Araby στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη... εκτεταμένες ζημιές και διακοπή της ζωντανής μετάδοσης», ανέφερε το κανάλι σε ανάρτησή του στο X.

#عاجل | مراسل التلفزيون العربي: تضرر المبنى الذي يضم مكتب التلفزيون العربي في طهران جراء صاروخ pic.twitter.com/MtcXVNUZXi — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2026

Πλάνα από το εσωτερικό του γραφείου έδειχναν σπασμένα παράθυρα, θρυμματισμένα τζάμια και συντρίμμια. Έξω από το κτίριο, οι εικόνες έδειχναν τους δρόμους καλυμμένους με συντρίμμια, καθώς και ζημιές στα γύρω κτίρια.