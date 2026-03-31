Ισραηλινός στρατός: «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε στο Ιράν για τις επόμενες εβδομάδες»

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να επιχειρούμε για τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι. «Έχουμε τους στόχους για αυτό, τα πυρομαχικά για αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό για αυτό, και εναπόκειται στην ηγεσία να αποφασίσει.»

Τα σχόλια έρχονται μετά τη δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο πόλεμος έχει «ξεπεράσει τα μισά του δρόμου». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το μέσο της πορείας τους.

Μιλώντας στο Newsmax, υποστήριξε ότι η σύγκρουση είναι «σίγουρα πέρα από το μισό», χωρίς όμως να προσδιορίσει πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ηγέτη, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει βασικά στοιχεία της πολεμικής ικανότητας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων, εργοστασίων όπλων και προσωπικού που συνδέεται με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Έχουμε ήδη υποβαθμίσει τις πυραυλικές τους δυνατότητες, έχουμε καταστρέψει εργοστάσια και έχουμε εξαλείψει βασικούς πυρηνικούς επιστήμονες», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν «οπισθοδρομήσει σημαντικά» τις φιλοδοξίες του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η εκστρατεία δεν έχει ως στόχο μόνο την αποδυνάμωση του Ιράν στο παρόν, αλλά και την αποτροπή ενός πολύ πιο επικίνδυνου μέλλοντος. «Επιδιώκουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων και των μέσων για την παράδοσή τους στις αμερικανικές πόλεις», προειδοποίησε ο Νετανιάχου. «Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του πολέμου - η αποτροπή αυτού του αποτελέσματος».